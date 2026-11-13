Pátek, devět hodin třináct minut a prvním vagonem soupravy na lince A cestují lidé v pyžamu. To je totiž důvod, proč do něj nastoupit.
Souprava vyrazila z Depa Hostivař a zamířila do stanice Nemocnice Motol. Přidat se mohou zájemci kdekoli po trase. Na Strašnické jich mnoho nepřistupuje a ani v dalších stanicích se skupina nijak výrazně nerozrůstá.
Přibývají ale běžní cestující. Ve stanici Muzeum už je plno. Nově příchozí se rozhlížejí a sledují, co se kolem nich děje. Cestující v pyžamech se společně fotí a zpívají. První soupravu rozeznívá například Skákal pes. Do pátečního dopoledne tak přinesli atmosféru, jakou cestující do práce většinou nezažijí.
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„Kdybych to věděla, obléknu si taky pyžamo. Je dobře, že se na tohle upozorňuje,“ říká jedna z cestujících, která do vagonu náhodně nastupuje ve stanici Náměstí Míru, poté, co se dozví, proč mají lidé kolem ní takové oblečení.
Za veselou jízdou se totiž skrývá důležité téma. Pyžamový den dlouhodobě upozorňuje na děti, které tráví dlouhé dny v nemocnicích. Připomíná ale také jejich rodiče, kteří se jim snaží být během jejich léčby nablízku.
Na Dejvické přistupuje žena v pyžamu, která koordinátorům v soupravě vysvětluje, že chtěla vidět, jak bude akce vypadat. Společná cesta metrem je totiž letošní novinkou.
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Podle jedné z koordinátorek organizátoři hledali způsob, jak Pyžamový den oživit, a rozhodli se vyrazit právě podzemí hlavního města. Podle pořadatelů se ve vagonu sešlo kolem šedesáti účastníků.
V pyžamech i do školy!
Do letošního pyžamového dne se podle nich zapojilo přibližně dvě stě škol a další se stále hlásí. V nočním oblečení ale nezůstávají jen děti. Na porady v něm chodí například také učitelé, dodává organizátorka.
K akci se tak přihlásily školy i další instituce napříč republikou. Účast oznámily například základní škola Hlinsko, základní a mateřská škola Svět v Chomutově, obchodní akademie v České Lípě nebo gymnázium v Otrokovicích.
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Olomoucká fakultní nemocnice se do projektu zapojuje opakovaně. Letos k účasti vyzvala také místní školy, školky, firmy i jednotlivce. V areálu nemocnice má vzniknout druhý český dům, který nabídne zázemí rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
Zatímco po cestě přibývají účastníci spíše jednotlivě, v cílové stanici Nemocnice Motol na skupinu čeká početnější přivítání. Dorazil například ředitel motolské nemocnice Petr Polouček i další zástupci jejího vedení. Akce se účastní také herečka a ambasadorka projektu Veronika Arichteva nebo někdejší moderátorka televize Nova Iveta Kořínková.
Cíl jízdy nebyl vůbec náhodný. V nemocničním areálu totiž stojí Dům Ronalda McDonalda, který rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí poskytuje bezplatné ubytování.
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Rodiče i další blízcí tak mohou dětem zůstat nablízku i tehdy, když je jejich vlastní domov daleko. „Rodina není návštěva. Rodina zůstává,“ stojí na jednom z plakátů, kteří koordinátoři v pyžamech rozdávají cestujícím.