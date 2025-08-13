Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

  18:52aktualizováno  18:52
Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede náhradní tramvajovou dopravu XB a České dráhy (ČD) posílí vlakové spojení mezi centrem města, Vysočany, Rajskou zahradou a Horními Počernicemi.

U stanice pražského metra Florenc stáli hasiči, zatímco byla linka C v tomto úseku kvůli technické závadě ve stanici Hlavní nádraží pozastavena. (26. června 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dopravní podnik také uvedl, že se podařilo o dva týdny urychlit opravu tramvajové tratě v oblasti Bílé Hory a od soboty 16. srpna obnoví pravidelný provoz tramvají v úseku Vypich - Bílá Hora.

Havárie v Kačerově vytvořila na lávce vodopád. Do metra se voda nedostala

„Z důvodu provedení nezbytných stavebních prací v prostoru kolejiště souvisejících s revitalizací stanice Českomoravská bude od soboty 16. srpna od zahájení provozu do neděle 17. srpna 2025 do ukončení provozu a od soboty 23. srpna od zahájení provozu do neděle 24. srpna 2025 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská,“ uvedl DPP.

Na Hloubětíně se bude přesedat

V úseku Zličín - Florenc bude provoz zachován ve standardním prázdninovém provozu. Vzhledem k tomu, že ve stanici Vysočanská nejsou obratové koleje, v úseku Černý Most - Vysočanská bude metro jezdit v pásmovém provozu vždy pouze po jedné koleji, přičemž ve stanici Hloubětín si cestující přestoupí mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe navazovat, uvedl dopravce.

Ochromené metro B. Žena skočila pod soupravu, zřejmě se pokusila o sebevraždu

Náhradní tramvajová doprava XB bude jezdit po trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Balabenka - Divadlo Gong - Nádraží Vysočany - Vysočanská. Jako náhradní tramvajovou dopravu budou moct lidi využít i spoje pravidelné linky 12. Jako alternativní náhradní doprava mezi stanicemi Florenc a Palmovka budou pravidelné tramvajové linky 3 a 8.

České dráhy zajistí provoz mimořádné vlakové linky S2X z Masarykova nádraží přes stanici Praha-Vysočany a zastávku Praha-Rajská zahrada do stanice Praha-Horní Počernice a zpět. Na trase budou jezdit jednotky CityElefant s kapacitou 310 míst k sezení. „Posilové vlaky budou odjíždět z Masarykova nádraží vždy v 1. a 31. minutě mezi 6:01 a 22:01, zpět z Horních Počernic pojedou vždy ve 2. a 35. minutě od 6:02 do 22:02,“ uvedly ČD.

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Rekonstrukce Českomoravské začala letos 6. ledna a měla trvat zhruba do konce letošního roku. Podle mluvčí DPP Anety Řehkové se nicméně ukázalo, že některé nosné konstrukce stanice jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přinese práce navíc. To znamená jednak nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo, a jednak prodloužení uzavření stanice do termínu někdy v prvním čtvrtletí 2026.

