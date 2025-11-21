Průzkum za dvě a půl miliardy. Praha vypíše tendr k dostavbě městského okruhu

Z vnitřního okruhu metropole zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.
Zakázka bude podle radními schváleného dokumentu rozdělena na tři části. První se bude týkat úseku okruhu z Pelc-Tyrolky k libeňské křižovatce U Kříže a takzvané Libeňské spojky, která propojí Balabenku s D8 a uleví Zenklově ulici. Druhá část průzkumu se zaměří na úsek mezi Balabenkou a Českobrodskou a třetí na poslední část úseku od Českobrodské do Strašnic.
|
Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Kromě tří štol budou práce na průzkumu spočívat také ve vrtech, které poslouží ke geotechnickému a hydrogeologickému monitoringu podloží. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že pokud vše půjde dobře, mohly by práce začít ve třetím čtvrtletí příštího roku. Štoly budou podle něj v ose budoucích tunelů a bude je možné využít pro jejich výstavbu, takže se bude jednat o jakousi nultou etapu dostavby okruhu.
Čas na stavební povolení se krátí
Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby okruhu. Proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru.
Současní radní města letos v září zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení.
Mezitím také vláda změnila legislativu a vyřadila okruh jako místní komunikaci ze seznamu staveb, u kterých je možné opakovaně prodlužovat posudek dopadu na životní prostředí EIA. Ten tak městu v roce 2027 definitivně vyprší, pokud neuspěje s plánem prosadit další změnu zákona.
Pokud by se tak nestalo, musí magistrát získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby, jinak by musel získat nový posudek, což by trvalo roky.
|
Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření
Poslední zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH, za poslední dva roky vzrostl asi o 20 miliard. Hřib dříve opakovaně uvedl, že město bez státního příspěvku nebude mít na dostavbu peníze.
Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou.
Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.