Průzkum za dvě a půl miliardy. Praha vypíše tendr k dostavbě městského okruhu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  9:52aktualizováno  9:52
Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun na geotechnický průzkum potřebný pro plánovanou dostavbu městského okruhu. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé. Práce se budou skládat převážně ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Radek Cihla, MAFRA

Z vnitřního okruhu metropole zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.

Zakázka bude podle radními schváleného dokumentu rozdělena na tři části. První se bude týkat úseku okruhu z Pelc-Tyrolky k libeňské křižovatce U Kříže a takzvané Libeňské spojky, která propojí Balabenku s D8 a uleví Zenklově ulici. Druhá část průzkumu se zaměří na úsek mezi Balabenkou a Českobrodskou a třetí na poslední část úseku od Českobrodské do Strašnic.

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Kromě tří štol budou práce na průzkumu spočívat také ve vrtech, které poslouží ke geotechnickému a hydrogeologickému monitoringu podloží. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že pokud vše půjde dobře, mohly by práce začít ve třetím čtvrtletí příštího roku. Štoly budou podle něj v ose budoucích tunelů a bude je možné využít pro jejich výstavbu, takže se bude jednat o jakousi nultou etapu dostavby okruhu.

Čas na stavební povolení se krátí

Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby okruhu. Proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru.

Současní radní města letos v září zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení.

Mezitím také vláda změnila legislativu a vyřadila okruh jako místní komunikaci ze seznamu staveb, u kterých je možné opakovaně prodlužovat posudek dopadu na životní prostředí EIA. Ten tak městu v roce 2027 definitivně vyprší, pokud neuspěje s plánem prosadit další změnu zákona.

Pokud by se tak nestalo, musí magistrát získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby, jinak by musel získat nový posudek, což by trvalo roky.

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Poslední zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH, za poslední dva roky vzrostl asi o 20 miliard. Hřib dříve opakovaně uvedl, že město bez státního příspěvku nebude mít na dostavbu peníze.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou.

Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

