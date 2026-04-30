Nastal čas pro vločku. Tabule v MHD nově ukážou, kdy pojede tramvaj s klimatizací

Autor: bur
  18:02aktualizováno  18:02
Nastal čas ukázat cestujícím, které tramvaje mají klimatizaci. To avizují od čtvrtka digitální panely v pražské MHD. Jednoduchý symbol označí vozidlo, v němž byste se neměli příliš zpotit.

Symbol vločky nově ukáže příjezd klimatizovaného vozu. (30. dubna 2026) | foto: PID

Teploty rostou a blíží se čas, kdy si spousta cestujících bude stěžovat, že je ve vozech MHD nedýchatelno.

„Letní sezona budiž zahájena. Naše samozvaná meteorologická komise rozhodla, že dnes je ten pravý den pro zapnutí funkce vloček na odjezdových panelech, které avizují příjezd vozidla s klimatizací,“ avizují proto od čtvrtka 30. dubna digitální panely na zastávkách.

Lidé si tak mohou počkat na spoj, který jim v tomto směru bude lépe vyhovovat.

DPP objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T, nasadí je na nových tratích

Klimatizací je v pražské MHD vybaveno více než 60 procent autobusů. Trolejbusy jsou klimatizované všechny.

A tramvaje? Ty klimatizované jsou rozeznatelné z dálky. Jako jediné mají žlutou čelní masku. Celkem jich je ve flotile dopravního podniku 127.

Pořízená nová vozidla jsou pak vybavena klimatizací vždy.

„V souladu se schválenými standardy kvality PID by měla být klimatizace zapnuta při venkovních teplotách od 22 °C výše. Standardy jsou platné pro nově soutěžená vozidla, dle technických a provozních možností je DPP uplatňuje i u stávajících či již dříve vysoutěžených vozidel,“ dodává dopravní podnik na svých stránkách.

Řidič samozřejmě může s ohledem na teplotu v interiéru zapnout klimatizaci i při nižší venkovní teplotě.

Jakou tramvají jezdíte raději?

celkem hlasů: 14

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

V květnu začne stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty z Mariánských Lázní - Úšovic do Sklářů.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.