Hlášení v autobusech vypnuli. Cestující zapomínají používat tlačítka na znamení

„Hlášení jsme vypnuli, když si lidé začali stěžovat, že je už otravuje,“ přiblížil mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal. „Raději čas od času na tento nový systém upozorňujeme na sociálních sítích,“ vysvětlil mluvčí.

Přizpůsobit se snaží také řidiči, kteří na některých trasách znovu pouštějí hlášení o nutnosti stisknout tlačítko před výstupem.

Možností je dostatek

Cestující, kteří se dosud se zavedením všech zastávek na znamení nesmířili, argumentují například tím, že poptávkových tlačítek je v autobusech málo. „Mělo by být na každé svislé tyči. V nacpaném autobusu bývá problém se k nějakému dostat nebo vůbec zjistit, kde nějaké je,“ řekl redakci iDNES.cz Jonáš, který si na změnu stěžoval pod jedním z příspěvků ROPIDu na sociální síti.

Podle regionálního organizátora dopravy je však tlačítek dostatek. „Pro všechny autobusy dodávané po roce 2019 platí, že tlačítko musí být dostupné z každé řady sedaček. Některé typy autobusů nemají svislé tyče skoro žádné a z některých míst by to mohlo být příliš daleko,“ vysvětlil Drápal. K dispozici jsou také u plošiny pro kočárek a invalidní vozík.

S postupnou obnovou vozového parku se má jejich počet zvyšovat. „Bohužel cokoli domontovávat do stávajících autobusů je technicky i finančně velmi náročné,“ přiznal Drápal. Upozornil, že jako poptávková slouží i tlačítka na dveřích.

„Otevřít se mají vždy nejbližší dveře k danému tlačítku. Není důvod otvírat všechny – v zimě by se zbytečně větralo teplo a v létě by o to méně fungovala klimatizace,“ objasnil Drápal. Řidič však pro urychlení může otevřít i všechny dveře najednou.

Samolepky zůstanou

Problém přizpůsobit se novým pravidlům by mohli mít podle názoru oslovených cestujících hlavně děti nebo turisté. Právě proto ROPID ve vozech ponechal upozornění v podobě samolepek.

„Ukazuje se totiž, že je potřeba, aby tato informace byla přítomná ve vozidle hlavně pro ty, kteří už dlouho v rámci PID nejeli nebo se jedná o návštěvníky odjinud,“ dodal Drápal s tím, že překvapivě zahraniční turisté mají s dáváním znamení nejmenší problém, protože ve většině světových měst takový systém už funguje.

Zapomnětlivost cestujících má vliv i na práci řidičů, které může upozornění na zastavení při jízdě zmást.

„Vadí mi, když lidé stisknou tlačítko deset metrů před zastávkou, kdy už nestačím reagovat, nebo když ho mačkají hned, jak zavřu dveře na předchozí zastávce. Nevím totiž, jestli se neprobrali pozdě a nechtějí náhodou ještě rychle vystoupit,“ řekl řidič Karel, který u dopravního podniku řídí autobus pět let. Taková nedorozumění ho často zdržovala, a tak na ně přestal reagovat opětovným otevřením dveří.

Podle Drápala má cestující dát znamení ideálně krátce po odjezdu z předchozí zastávky, když uslyší vyhlášení názvu té následující, ve které hodlá vystoupit. Nejpozději tak, aby řidič stihl v zastávce bezpečně zastavit.

To, že řidič se zastavením počítá, se cestující nyní dozvědí ze světelného ukazatele s nápisem Stop nade dveřmi a v budoucnu se tato informace objeví na chystaných digitálních obrazovkách u řidiče.

Čekat klidně v černém

Někteří cestující tápou i v otázce, jak dát řidiči znamení, když stojí na zastávce. Podle Drápala má řidič přizpůsobit rychlost tak, aby ve tmě nemohl přehlédnout ani člověka v černé bundě.

„Na druhou stranu čekající cestující by se neměl schovávat za keřem či za přístřeškem. Určitě pomůže i jeho bezpečnosti, když bude mít na sobě reflexní prvky. Třeba na opravdu neosvětlené zastávce někde v lese na rozcestí usnadní práci řidiči tím, že mu dá svoji přítomnost najevo rozsvícením displeje mobilního telefonu,“ poradil Drápal s tím, že povinností to ale samozřejmě není.