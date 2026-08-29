Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

  10:12aktualizováno  10:12
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Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná. Slibuje kvalitní bydlení díky poloze i přístupnost pro mladé lidi. Ovšem kvůli hrozícím odvoláním se stavba věže Top Tower v Butovicích může ještě protáhnout, kritici se obávají vzniku hotelových kapslí.

Developerská firma Trigema představila projekt sídlící u metra Nové Butovice veřejnosti už v květnu 2019. Tehdy se počítalo s dokončením stavby do několika let.

O sedm let později budova teprve získala stavební povolení od úřadu Prahy 13. Nicméně je možné proti němu podat odvolání. Vypořádání může následně oddálit zahájení stavby o další rok.

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Top Tower překoná svou výškou dosud nejvyšší budovu AZ Tower v Brně a stane se nejvyšší v Česku. Podle stavebního povolení má 126 metrů vysoká budova 44 podlaží, z toho sedm podzemních, v nichž vzniknou garáže s kapacitou 250 míst.

V prvním a druhém patře bude prostor pro 10 tisíc metrů čtverečních obchodních ploch, dále kavárny, kanceláře, bar a multifunkční sál. Ve vyšších podlažích budou menší byty určené pro sdílené bydlení, další společné prostory a luxusní byt.

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit developerská společnost Trigema v Nových Butovicích v Praze. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou dvě miliardy korun. (20. 9. 2019)
Bílo-oranžový mrakodrap AZ Tower se dvěma podzemními a třiceti nadzemními podlažími, jenž se nachází v brněnské čtvrti Štýřice, skýtá přes 17 tisíc metrů čtverečních obchodních, kancelářských a bytových ploch.
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„Stavba navazuje na stávající strukturu, zároveň respektuje charakter území, vytváří nové hodnoty týkající se sdíleného bydlení a využití lokality v přímé návaznosti na metro a vytvoří zapamatovatelný bod stávající modernistické struktury přispívající k jejímu zatraktivnění,“ píše se ve stavebním povolení.

Miniubytovna s kajutami

Plánovaný projekt ještě donedávna násobně překračoval dovolenou míru využití plochy k zastavění i nejvyšší možný počet podlaží. Tento problém vyřešilo vedení města s developerem na podzim minulého roku změnou územního plánu.

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní v místě umožnili vyšší zastavěnost a souhlasili s výrazně větším počtem pater a zároveň s nižším podílem zeleně výměnou za finanční kontribuce.

V rámci nich investor přispěje 75,7 milionu korun na rozvoj okolí stavby, z toho 15 milionů obdrží přímo Praha 13 a podobnou částku získá i magistrát.

„Součástí projektu bude nové veřejné prostranství u stanice metra Nové Butovice, veřejně přístupná vyhlídka, sdílené parkování i nové obchody a služby,“ uvedla mluvčí městské části Praha 13 Lucie Steinerová.

Investor chce v Nových Butovicích stavět nejvyšší českou budovu Top Tower

Zbylé finance developer využije ke zkrášlení bezprostředního okolí. V plánu je revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, zřízení dvou výtahů, vybudování pěší zóny před poliklinikou Lípa nebo nový přechod a průchod pod Seydlerovou ulicí.

Opozice v Praze 13 se způsobem provedení finančních kompenzací není spokojená.

Podle ní směřuje většina kontribucí do bezprostředního okolí projektu, které by investor musel upravit i bez dohody s městem. Původně přitom měly peníze podle opozice mířit do městského bytového fondu, městská část však dala přednost investicím do veřejného prostoru.

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Výhrady má opozice také ke konceptu bydlení zaměřenému na mladé. Upozorňuje, že malé byty o velikosti kolem 20 metrů čtverečních nemusejí sloužit k trvalému bydlení a pro studenty mohou být cenově nedostupné. Nevylučuje proto, že objekt bude ve výsledku fungovat spíše jako krátkodobé ubytování, například pro pracovní cesty.

Podle Steinerové se už vedení radnice dále k problematice vyjadřovat nebude. „Jedná se o unikátní stavbu s uměleckým přesahem. Jako taková samozřejmě vzbuzuje nejen veřejnou diskusi, ale i skupiny příznivců a odpůrců. Stavbu připravuje a realizuje soukromý investor, pokud splňuje všechny nároky stavebního zákona, může začít stavět,“ uvedla již dříve ke kritice Steinerová.

Loď jako symbol

Stavbu ještě více zviditelní masivní ocelový objekt opřený o mrakodrap, který vychází z návrhu výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře.

Tato konstrukce v podobě vraku lodi má upozorňovat na globální problémy způsobené klimatickou změnou. Kovový masiv však podle kritiků ke klimatické změně bude sám přispívat.

OBRAZEM: Začalo to trabantem. Černý má v metropoli desítky děl, přibude obří vrak

„Konstrukce vraku oceánské lodi z nerezavějící oceli o výšce dvou petřínských rozhleden by výrazně znásobila uhlíkovou stopu železobetonové obytné věže. Developer uvádí, že vrak oceánské lodi má ztělesňovat téma globálního oteplování, sucha, záplav, tání ledovců, stoupání hladiny moří... Ve skutečnosti by však zvýšil efekt tepelného ostrova a zhoršil životní prostředí obytné čtvrti,“ napsal pro magazín Earch.cz v roce 2024 architekt Ivo Oberstein, podle jehož návrhu Jihozápadní Město v 70. a 80. letech vznikalo.

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