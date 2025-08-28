O případu z 11. srpna dnes informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
„Muži vůbec nevadilo, že ve voze není sám, ale že na místě spolujezdce sedí žena, která tam čekala na přítele, až se vrátí z obchodu. Nastartoval, zařadil a snažil se z místa odjet,“ popsal Rybanský.
Žena na nečekanou situaci rychle zareagovala a stihla z vozu Škoda Karoq ještě v nízké rychlosti vyskočit. Zloděje zadrželi přivolaní policisté po několika minutách v Bělocerkevské ulici.
Zkoušku na alkohol měl negativní, ale druhý test u něj odhalil kokain a pervitin. Při kontrole se navíc ukázalo, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz.
Den předtím ukradl auto s nářadím za 80 tisíc
Záhy se také ukázalo, že se zloděj kradl už den předtím, a to na Střížkově. Tam si přivlastnil auto, které majitel zapomněl zamknout a klíčky nechal v zapalování. Ve vozidle navíc bylo nářadí za více než 80 tisíc korun, které zloděj stihl před zadržením prodat.
„V současné době je pětatřicetiletý muž stíhán vazebně pro trestný čin krádež, za což v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedl policejní mluvčí.