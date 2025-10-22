Schizofrenický vrah opět utekl z Bohnic, tentokrát ho chytili při krádeži

Policie vyhlásila pátrání krátce po 17. hodině, ale tentokrát se podařilo muže zadržet velmi rychle.
„Kradl v supermarketu v Čakovicích kde ho ochranka přistihla při krádeži,“ potvrdil pro iDNES.cz pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
Schizofrenického vraha pouštěla léčebna na vycházky pravidelně, testovala ho
Schizofrenický muž, který byl v minulosti uznán nepříčetným kvůli sérii násilných útoků a vraždě v Praze, byl umístěn do ochranné léčby v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
Léčebna jej však opakovaně pouštěla na vycházky mimo areál, protože podle svých vyjádření testovala, zda je pacient schopný samostatného života ve společnosti.
Nemocnice uvedla, že „ochranná léčba u něj plní svůj účel“ a že muž byl „zaléčený, spolupracující a v posledních měsících absolvoval vycházky bez problémů“. Cílem vycházek podle zařízení bylo ověřit stabilitu psychického stavu pacienta mimo nemocniční prostředí.
Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se léčebna
Muž, který loni v lednu napadl v Kunratickém lese dva lidi, zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích a přiznal se i k vraždě u Kyjského rybníka, se však z vycházky před 14 dny nevrátil. Policie varovala, že po třech dnech mu přestanou působit léky a může být nebezpečný.
Po rozsáhlém pátrání se ho podařilo minulou sobotu dopadnout u nádraží. Podle nemocnice ale lidem od pacienta nic nehrozilo, protože se dlouhodobě nejevil jako nebezpečný sobě ani okolí.