V pražském domě se zabarikádoval muž, hrozil výbušninami

Autor: fohl
  22:12aktualizováno  22:30
Pražští policisté zasahovali v ulici Starodubečská, kde byl v domě zabarikádovaný muž. Vyhrožoval zbraní a výbušninami. Na místě byla zásahová jednotka a policejní vyjednavač, informovali policisté na síti X. Podle policejního mluvčí Richarda Hrdiny byl zásah úspěšný a muž dobrovolně vyšel ven.
Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026)

„Zásah byl úspěšný a muž z domu dobrovolně vyšel. Nyní je v rukou policie,“ sdělil redakci iDNES.cz Hrdina.

Muž (ročník 1984) po bezmála dvou hodinách sám dobrovolně opustil dům a byl policisty zajištěn. Dále bude předán pražské záchranné službě a převezen do nemocnice na vyšetření.

Prozatím nebyly uvnitř domu nalezeny zbraně ani výbušniny. Nikomu tak nehrozí žádné nebezpečí, napsala na síti X policie. Během zásahu byla ulice neprůjezdná.

