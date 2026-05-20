V pražském domě se zabarikádoval muž, hrozil výbušninami

„Zásah byl úspěšný a muž z domu dobrovolně vyšel. Nyní je v rukou policie,“ sdělil redakci iDNES.cz Hrdina.
Muž (ročník 1984) po bezmála dvou hodinách sám dobrovolně opustil dům a byl policisty zajištěn. Dále bude předán pražské záchranné službě a převezen do nemocnice na vyšetření.
Prozatím nebyly uvnitř domu nalezeny zbraně ani výbušniny. Nikomu tak nehrozí žádné nebezpečí, napsala na síti X policie. Během zásahu byla ulice neprůjezdná.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz