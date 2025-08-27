Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím

„V půl desáté došlo stavebním bagrem ke stržení trakčního vedení na Výtoni, proto byl úsek Smíchov – Hlavní nádraží zastaven. Nicméně od 15. hodiny tam měla být do neděle plánovaná výluka, takže se trať stejně měla zastavit,“ řekl pro iDNES.cz po 10. hodině Kavka.
„Před mimořádnou událostí na Výtoni na mostě zastavil osobní vlak a hasiči Správy železnic budou pomáhat s evakuací cestujících,“ dodal.
Protože by podle Kavky oprava trvala do zhruba 13. nebo 14. hodiny, začne výluka už nyní. Na Beroun a Plzeň budou vlaky jezdit ze Smíchovského nádraží.
Několik ranních regionálních spojů mezi Prahou a Berounem musely České dráhy kvůli poškozenému trakčnímu vedení podle informací na jejich webu odřeknout.
Rychlíky začaly jezdit odklonem přes Krč a nestaví ve stanici Praha-Smíchov. Cestující mohou mezi hlavním nádražím a Smíchovem či ze smíchovského nádraží do Radotína využít linek MHD - metra, tramvají či autobusů, v nichž jim platí jízdenky na vlak.
Smíchovské nádraží se od loňského února za provozu opravuje, několikaletá rekonstrukce bude stát přes pět miliard korun. Stavbaři nyní budují nové čtvrté nástupiště a lávku pro pěší přes kolejiště, která propojí Smíchov s Radlicemi. Zároveň pracují na obou podchodech.