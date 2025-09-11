Spor o provoz pražských náplavek. Správce chce ušetřit, experti jsou proti

Jan Bohata
  12:32aktualizováno  12:32
Otevřít otázku provozu pražských náplavek na čtvrtečním zastupitelstvu a změnit jejich správce. Tak si opoziční politici představují další postup řešení, které se dotýká těchto ikonických lokalit na březích Vltavy. Praha chystá úspornou revitalizaci, stovky odborníků žádají změnu plánu.
Praha kvůli zvýšené hladině Vltavy rozhodla o preventivním uzavření náplavek....

Praha kvůli zvýšené hladině Vltavy rozhodla o preventivním uzavření náplavek. (14. května 2021) | foto: Petr TopičMAFRA

Vedení Prahy před časem rozhodlo dokončit jejich revitalizaci v poněkud úspornějším režimu, ale zhruba 250 architektů, odborníků na veřejný prostor a dalších expertů se pokusilo názor politiků přehodnotit. Ve středu zveřejnili otevřený dopis vedení města.

Opoziční zastupitelé si stěžují na to, jak nezodpovědně městská společnost Trade Centre Praha (TCP) spravující náplavky přistupuje k jejich provozu v případě zastavení rekonstrukce toalet. Podle nich není důvod stopnout projekt, který je z 90 procent hotov.

Praha ruší původní plán náplavek, rekonstrukce se výrazně prodražily

„Firma pro rekonstrukci poslední kobky a WC byla vysoutěžená v roce 2018 s cenou mezi 12 a 14 miliony,“ tvrdí autor celkové koncepce, architekt Petr Janda. Jenže TCP stavbařům nikdy nepředalo staveniště a roky zdržení vedly podle Jandy k navýšení ceny na 36 milionů korun. TCP chce nyní toalety vybudovat levněji.

Opoziční zastupitelé chtějí věc řešit tím, že by správu nad náplavkami měl převzít jiný správce. „Chceme, aby otázku dalšího rozvoje náplavek znovu projednalo zastupitelstvo. Správu by měla vykonávat společnost Prague City Tourism (PCT). Ta by mohla zajistit lepší provoz i stabilní budoucnost,“ navrhl Adam Scheinherr (Praha sobě). PCT je městská firma, která pečuje o petřínskou rozhlednu, Staroměstskou radnici či pražské věže.

Umění investovat

Rozvoj lokality by měl pokračovat podle původního velkorysého konceptu, tvrdí i další politici.

„Návrat do minulosti nedává smysl. Argument, že město šetří, když zastaví projekty s platným povolením, neobstojí. Praha má na účtech 150 miliard korun, které ovšem neumí smysluplně investovat. Na údržbu současných náplavek a nové veřejné toalety a lázně nemá? To je rezignace na snahu posunout Prahu blíž k západním evropským metropolím,“ zdůraznil Ondřej Prokop (ANO), zastupitel hlavního města.

Správce náplavky se soudí s restaurací o nájem. Nechtějí platit tržní cenu, tvrdí

Revitalizace těchto míst představuje podle řady odborníků jeden z nejúspěšnějších architektonických projektů v posledních několika letech. Obdržel prestižní mezinárodní ocenění. Petr Janda prosazuje v rámci původní koncepce též vznik městských lázní. Podobné fungují v Kodani či Paříži.

Správu by měla vykonávat společnost Prague City Tourism (PCT). Ta by mohla zajistit lepší provoz.

Mezi signatáři zmiňované petice jsou tvůrci jako Jakub Cigler, Pavel Hnilička, Josef Pleskot, Ladislav Lábus a další. „Sešly se zde podpisy i těch osobností, kteří spolu nemluví,“ dodal Adam Gebrian, kritik architektury a její popularizátor.

O koncepci obnovy náplavek v červnu jednali pražští radní. Tehdy rozhodli, že hlavní město dokončí plánovanou revitalizaci v ekonomicky udržitelnější variantě. Rekonstrukce, které započaly v roce 2018, se prodražily z plánovaných 309,2 milionu korun na 470,3 milionu.

Praha hledá nového nájemce kobek na náplavce, dosavadní se stále nevystěhoval

Lidé korzující podél Vltavy ocenili řadu novinek, mezi ně patří například proměna takzvaných kobek v nábřežní zdi na kavárny a galerie. Užívání ale odhalilo i některé technické výzvy jako jejich energetickou náročnost či problematiku jejich údržby. Praha proto rozhodla, že na budoucí akce se budou dělat dílčí architektonické soutěže. Důležitým kritériem bude udržitelnost s ohledem na ceny energií a nároky na údržbu.

„Z plánovaných tří fází zbývá dokončit rekonstrukci kobky č. 8 na Rašínově nábřeží na veřejné toalety, vyřešit umístění laviček a dalšího mobiliáře, a případně zrevitalizovat část náplavky mezi Jiráskovým a Palackého mostem,“ shrnul tehdy Adam Zábranský (Piráti), radní pro majetek, transparentnost a legislativu.

Studenti FAMU pomalovali čočku kobky na náplavce. Správce se obrátil na policii

Náplavky zachované

Unikátní charakter náplavek chce současný správce zachovat. „Rozhodně nechceme dehonestovat práci odvedenou na revitalizaci, nicméně na základě příkazní smlouvy, pod jejímž mandátem spravujeme náplavky již více než dekádu, jednáme s péčí řádného hospodáře a dodržujeme principy udržitelnosti i s ohledem na nakládání s veřejnými prostředky,“ uvedla Marta Pražáková, místopředsedkyně představenstva TCP.

Zmiňované toalety se podle společnosti staly poslední kapkou ve finanční náročnosti revitalizace. Jen údržba čoček na kobkách vyjde na stovky tisíc korun ročně.

