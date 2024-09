Jsem duševně nemocná, tvrdí dál dívka, která spustila alarm v Národním muzeu

Čtyřiadvacetiletá Maya Luková čelí obžalobě z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za který hrozí v případě způsobení značné škody rok až šest let vězení. Případ dostal u Obvodního soudu pro Prahu 1 na starosti jiný předseda senátu, a to poté, co pražský městský soud dospěl k závěru, že předchozí soudce byl zaujatý proti obhájci obžalované. Dnešek si soud vyhradil pro předčítání protokolů z předchozích jednání, v říjnu plánuje předvolat svědky.

Hasicí zařízení Luková záměrně spustila v jednom z výstavních sálů Národního muzea v březnu 2022. Do prostoru začaly ze dvou nádrží proudit stovky kilogramů speciálního plynu, který brání hoření. Systém tak ztratil schopnost plnit svůj účel a několik místností s exponáty muzea přišlo o ochranu před požárem.

Advokát dívky Tomáš Kutnar se snaží prokázat, že dívka je duševně nemocná. V předchozím hlavním líčení to sice vyvrátil ústavní posudek z bohnické psychiatrické léčebny, podle obhájce byl ale podjatý.

Státní zástupkyně se ve shodě s autory revizního posudku domnívá, že dívka byla při činu příčetná. Dva dny před incidentem totiž Lukovou propustili z krátkodobé hospitalizace na psychiatrii, kde dostala injekci, která do těla uvolňuje látku zabraňující bludům. Podle státní zástupkyně dívka zřejmě neměla primárně v úmyslu způsobit muzeu škodu, ale jednala bez uvažování o následku, což zapadá do její poruchy osobnosti.