Nové cedule v Praze usnadní orientaci chodců a lépe rozprostřou pohyb turistů

Projekt nového značení město připravuje od roku 2017, dosud navigační cedule v metropoli testovalo. V příštím roce Ropid plánuje instalovat dalších 50 orientačních prvků.
Na trase bude umístěno patnáct navigačních obelisků s mapami a směrovými informacemi a osm směrovek na sloupech veřejného osvětlení. Ty mají nahradit dosavadní hnědé turistické směrovky.
„Díky novým prvkům budou odstraněny původní hnědé směrovky, které byly často umístěné na samostatných sloupcích, i když byly v blízkosti jiné nosiče, na které bylo možné navigační systém umístit,“ uvedl Ropid.
V úseku přes Prahu 1 je instalace podle Ropidu už hotová, v části Prahy 7 budou nové cedule přibývat v první polovině prosince.
Cedule se objevují v místech, kde se lidé nejčastěji rozhodují o směru cesty, například na křižovatkách pěších tras v centru, u parků nebo v okolí rušných dopravních uzlů mezi Prahou 1 a 7.
Cílem je to, aby se místní i turisté dokázali ve městě orientovat přirozeněji, a aby se pěší pohyb návštěvníků lépe rozprostřel i mimo nejpřetíženější trasy v historickém centru. „To pomůže tak, že ta cedule poukazuje i na nové zajímavé cíle, které by si například ten turista neuvědomil, aniž by to viděl,“ řekl ředitel Ropidu Petr Tomčík.
Cedule mají podobu ocelového rámu v tmavě šedé barvě. Ve spodní části je mapa v detailním měřítku, nad ní je umístěna mapa s větším výsekem města. Mapy jsou orientované podle reálného pohledu diváka a zobrazují hlavní turistické cíle a označeny jsou i linky metra, tramvajových tratí a zastávek MHD.
Nad mapami jsou základní směrovky a na zemi pod rámem ukazuje šipka směr severu. Směrovky jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení a lidé na nich najdou turistické cíle i kolik času potřebují, aby se k nim dostali.
Projekt jednotného informačního systému české metropole se připravuje od roku 2017, v roce 2022 v designérské soutěži uspělo sdružení studií Side2, A69 - architekti a Superior Type. Dosud bylo kromě nové trasy nainstalováno 16 orientačních prvků, zejména v okolí Štvanické lávky, na Palmovce či v Edenu a u vlakových nádraží Rajská zahrada a Dolní Počernice.
Příští rok plánuje město podle Tomčíka v instalaci pokračovat, doplní dalších asi 50 cedulí a směrovek, například v okolí náměstí Republiky, Hlavního a Masarykova nádraží nebo Pražského hradu.