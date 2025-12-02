Nové cedule v Praze usnadní orientaci chodců a lépe rozprostřou pohyb turistů

Organizátor pražské dopravy Ropid dokončuje instalaci dalších nových navigačních cedulí a směrovek, a to na zhruba čtyřkilometrové trase od Václavského náměstí přes Staroměstské a Letenské náměstí na Výstaviště. Bude na ní 23 prvků, které nahradí dosavadní hnědé turistické značky. Nové cedule mají lidem usnadnit orientaci v centru, lépe rozprostřít pohyb turistů a sjednotit vzhled navigace s tou v MHD. Novinářům to v úterý řekli zástupci firmy Ropid.
Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)

foto: ČTK

Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Projekt nového značení město připravuje od roku 2017, dosud navigační cedule v metropoli testovalo. V příštím roce Ropid plánuje instalovat dalších 50 orientačních prvků.

Na trase bude umístěno patnáct navigačních obelisků s mapami a směrovými informacemi a osm směrovek na sloupech veřejného osvětlení. Ty mají nahradit dosavadní hnědé turistické směrovky.

Praha chce dostupné toalety, podniky dostanou příspěvky na veřejné WC

„Díky novým prvkům budou odstraněny původní hnědé směrovky, které byly často umístěné na samostatných sloupcích, i když byly v blízkosti jiné nosiče, na které bylo možné navigační systém umístit,“ uvedl Ropid.

V úseku přes Prahu 1 je instalace podle Ropidu už hotová, v části Prahy 7 budou nové cedule přibývat v první polovině prosince.

Cedule se objevují v místech, kde se lidé nejčastěji rozhodují o směru cesty, například na křižovatkách pěších tras v centru, u parků nebo v okolí rušných dopravních uzlů mezi Prahou 1 a 7.

Vánoční trhy ve středních Čechách 2025: města lákají na koncerty i ruské kolo

Cílem je to, aby se místní i turisté dokázali ve městě orientovat přirozeněji, a aby se pěší pohyb návštěvníků lépe rozprostřel i mimo nejpřetíženější trasy v historickém centru. „To pomůže tak, že ta cedule poukazuje i na nové zajímavé cíle, které by si například ten turista neuvědomil, aniž by to viděl,“ řekl ředitel Ropidu Petr Tomčík.

Cedule mají podobu ocelového rámu v tmavě šedé barvě. Ve spodní části je mapa v detailním měřítku, nad ní je umístěna mapa s větším výsekem města. Mapy jsou orientované podle reálného pohledu diváka a zobrazují hlavní turistické cíle a označeny jsou i linky metra, tramvajových tratí a zastávek MHD.

Nad mapami jsou základní směrovky a na zemi pod rámem ukazuje šipka směr severu. Směrovky jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení a lidé na nich najdou turistické cíle i kolik času potřebují, aby se k nim dostali.

Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Nová pěší navigace v Praze. (2. prosince 2025)
Projekt jednotného informačního systému české metropole se připravuje od roku 2017, v roce 2022 v designérské soutěži uspělo sdružení studií Side2, A69 - architekti a Superior Type. Dosud bylo kromě nové trasy nainstalováno 16 orientačních prvků, zejména v okolí Štvanické lávky, na Palmovce či v Edenu a u vlakových nádraží Rajská zahrada a Dolní Počernice.

Příští rok plánuje město podle Tomčíka v instalaci pokračovat, doplní dalších asi 50 cedulí a směrovek, například v okolí náměstí Republiky, Hlavního a Masarykova nádraží nebo Pražského hradu.

