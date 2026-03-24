Policejní pronásledování skončilo nehodou, v ujíždějícím autě našli drogy

Autor: kvel
  12:32
Pražští policisté v úterý ráno pronásledovali v okolí Vyšehradu auto, jehož řidič předtím nezastavil na výzvu. Honička skončila v Neklanově ulici, kde se jeho auto střetlo v protisměru s jiným vozidlem. U přibližně pětačtyřicetiletého ujíždějícího řidiče v automobilu následně policisté našli přes deset gramů drog, zřejmě pervitinu.

„V 9:20 jsme dnes obdrželi hlášení od hlídky, která pronásledovala vozidlo značky Škoda Superb, jenž odmítlo na výzvu zastavit policejní kontrole,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Hrdina.

Vzal mi auto, oznámila policistům matka. Syna pronásledovalo několik hlídek

Vozidlo policisté pronásledovali z ulice 5. května až do ulice Neklanova, kde vjelo do protisměru a střetlo se s protijedoucím osobním automobilem.

Policisté u řidiče na místě provedli orientační dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Test na drogy odmítl podstoupit. Uvnitř auta našli policisté přes 10 gramů návykové látky, zřejmě pervitinu. Po kontrole navíc policisté zjistili, že řidič má platný zákaz řízení.

Policejní honička skončila dopravní nehodou, když pronásledované vozidlo vjelo do protisměru a střetlo se s dalším osobním automobilem. (24. března 2026)
Policejní honička skončila dopravní nehodou, když pronásledované vozidlo vjelo do protisměru a střetlo se s dalším osobním automobilem. (24. března 2026)
Policejní honička skončila dopravní nehodou, když pronásledované vozidlo vjelo do protisměru a střetlo se s dalším osobním automobilem. (24. března 2026)
Policejní honička skončila dopravní nehodou, když pronásledované vozidlo vjelo do protisměru a střetlo se s dalším osobním automobilem. (24. března 2026)
Na místě zasahovali i pražští záchranáři. „K nehodě jsme vyslali posádku záchranářů, která do péče přebrala dva pacienty. Pětatřicetiletou ženu s poraněním zad jsme následně převezli do ambulantní péče. Pětačtyřicetiletý muž, který utrpěl poranění dolní končetiny, byl převezen na traumatologii,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

