Pohotovosti přešly pod pojišťovny a Praha rozdá miliony, aby nezavíraly moc brzy

Ordinace lékařské pohotovosti budou v Praze letos fungovat na stejných místech a ve stejném rozsahu jako loni. Praha rozdělí mezi sedm nemocnic a jednu polikliniku, které službu zajišťují, 27,35 milionu korun. Rozhodli o tom ve čtvrtek pražští zastupitelé. Povinnost zajistit tuto službu přešla od 1. ledna 2026 z krajů na zdravotní pojišťovny, podle vedení města by to však znamenalo výrazné omezení péče. Loni magistrát na provoz lékařských pohotovostí vydal 47,3 milionu korun.
Pohotovost pro děti, dospělé a zubní nyní zajišťuje pět fakultních nemocnic, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Na Františku a Městská poliklinika ve Spálené ulici.

„Od 1. ledna došlo ke změně financování pohotovostí. Přechází z krajů na zdravotní pojišťovny. Nicméně kdybychom to nechali pouze na pojišťovnách, tak by se výrazně omezila provozní doba ordinací,“ vysvětlila náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS).

Její návrh podpořili všichni přítomní zastupitelé. „Je to služba, která je trochu nadstandardní, a buďme rádi, že ji máme,“ řekl zastupitel Zdeněk Seidl (SPD).

Podle vyhlášky mají být pohotovosti ve všední dny otevřené tři hodiny v čase mezi 16:00 a 22:00, o víkendech a svátcích nepřetržitě osm hodin v čase od 10:00 do 16:00. Stomatologická pohotovost bude otevřená mimo pracovní dny čtyři hodiny v čase mezi 7:00 a 15:00.

V Praze by to znamenalo u všech tří lékařských služeb zásadní omezení ordinační doby. Pohotovosti pro dospělé i pro děti jsou nyní v provozu o víkendech a svátcích nepřetržitě, ve všední dny se ordinační doba mírně liší, vždy pokrývá čas od 19:00 do 6:00.

Odlišnou ordinační dobu mají také zubní pohotovosti, všechny však ve všední dny fungují od 18:00 do 22:00, o víkendech od 10:00 do 22:00.

Zajištění lékařské pohotovosti v Praze

ZařízeníOrdinace Výše dotace pro rok 2026
Fakultní nemocnice Královské VinohradyDospělí, děti3,5 mil. Kč
Fakultní nemocnice v MotoleDospělí, děti3,5 mil. Kč
Fakultní nemocnice BulovkaDospělí, děti3,5 mil. Kč
Fakultní Thomayerova nemocniceDospělí, děti, zubní5,1 mil. Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeDěti3,5 mil. Kč
Ústřední vojenská nemocniceDospělí1,75 mil. Kč
Nemocnice Na FrantiškuDospělí, zubní, lékárenská pohotovost6,5 mil. Kč
Městská poliklinika Praha (Spálená ul.)ZubníPříspěvková organizace HMP, financování v rámci rozpočtu

Zdroj: MHMP

22. ledna 2026  20:38,  aktualizováno  20:38

NovomÄ›stskĂˇ galerie otevĹ™ela komornĂ­ vĂ˝stavu dÄ›l sochaĹ™e Jakuba FlejĹˇara

