Pohotovosti přešly pod pojišťovny a Praha rozdá miliony, aby nezavíraly moc brzy

Pohotovost pro děti, dospělé a zubní nyní zajišťuje pět fakultních nemocnic, Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Na Františku a Městská poliklinika ve Spálené ulici.
„Od 1. ledna došlo ke změně financování pohotovostí. Přechází z krajů na zdravotní pojišťovny. Nicméně kdybychom to nechali pouze na pojišťovnách, tak by se výrazně omezila provozní doba ordinací,“ vysvětlila náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS).
Její návrh podpořili všichni přítomní zastupitelé. „Je to služba, která je trochu nadstandardní, a buďme rádi, že ji máme,“ řekl zastupitel Zdeněk Seidl (SPD).
Podle vyhlášky mají být pohotovosti ve všední dny otevřené tři hodiny v čase mezi 16:00 a 22:00, o víkendech a svátcích nepřetržitě osm hodin v čase od 10:00 do 16:00. Stomatologická pohotovost bude otevřená mimo pracovní dny čtyři hodiny v čase mezi 7:00 a 15:00.
V Praze by to znamenalo u všech tří lékařských služeb zásadní omezení ordinační doby. Pohotovosti pro dospělé i pro děti jsou nyní v provozu o víkendech a svátcích nepřetržitě, ve všední dny se ordinační doba mírně liší, vždy pokrývá čas od 19:00 do 6:00.
Odlišnou ordinační dobu mají také zubní pohotovosti, všechny však ve všední dny fungují od 18:00 do 22:00, o víkendech od 10:00 do 22:00.
Zajištění lékařské pohotovosti v Praze
|Zařízení
|Ordinace
|Výše dotace pro rok 2026
|Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
|Dospělí, děti
|3,5 mil. Kč
|Fakultní nemocnice v Motole
|Dospělí, děti
|3,5 mil. Kč
|Fakultní nemocnice Bulovka
|Dospělí, děti
|3,5 mil. Kč
|Fakultní Thomayerova nemocnice
|Dospělí, děti, zubní
|5,1 mil. Kč
|Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
|Děti
|3,5 mil. Kč
|Ústřední vojenská nemocnice
|Dospělí
|1,75 mil. Kč
|Nemocnice Na Františku
|Dospělí, zubní, lékárenská pohotovost
|6,5 mil. Kč
|Městská poliklinika Praha (Spálená ul.)
|Zubní
|Příspěvková organizace HMP, financování v rámci rozpočtu
Zdroj: MHMP