Oddělená cyklostezka i stromořadí. Pražská magistrála se do pěti let promění

„Jednou z největších změn jsou nová stromořadí a další zeleň. Přibýt by měla také stavebně oddělená cyklostezka. Co ale považuji za nejklíčovější, je zásadní zlepšení spojení obou stran ulice. Dnes když jako pěší přijdete k magistrále, tak de facto není možné přejít beze strachu, pokud nejde jedním ze dvou podchodů. Ale moderní městská třída by takto fungovat neměla,“ popisuje Petr Macek, projektant z ateliéru Promika.

Nové uspořádání by podle něj významně nemělo snížit dopravní kapacitu magistrály. Obě ulice zůstanou až na jednu část Sokolské tříproudové. „Na některých úsecích sice jsou čtyři pruhy, ale ten poslední se zpravidla nepoužívá. Někde je třeba dlouhodobě kontejner a podobně a provoz zde plyne funguje dlouhodobě i se třemi pruhy,“ vysvětluje Macek.

Pouze dva pruhy mají vést části Sokolské ulice mezi Tyršovou a Fügnerovým náměstím podle Macka v tomto místě už nevzniká „špunt“, a proto je zde podle propočtu možné vystačit se dvěma.

Práce na přípravě projektu jsou v současné chvíli zhruba v polovině. V průběhu března by měla být hotová studie proveditelnosti, celý projekt pak v roce 2026. Samotná přestavba by pak měla trvat dva až tři roky v závislosti na tom, do jakých etap se práce rozdělí. Hotovo by tak mohlo při optimistickém odhadu být do pěti let.

Praha 2 chce další most

S návrhem je spokojená i Praha 2. „Výsledný návrh je kompromisní. Původně se totiž řídilo Gehlovou studií (dánský architekt Jan Gehl - pozn. red.), která počítala se zúžením v každém směru na jeden běžný pruh a jeden odbočovací, což byla v jednu chvíli také vize magistrátu,“ sděluje radní pro dopravu Prahy 2 Tomáš Halva (TOP 09).

S tím ale Praha 2 podle Halvy nemohla souhlasit, protože prioritou bylo, aby následně nedocházelo k ucpávání jak magistrály, tak navazujících ulic. „Proto vzniklo i dopravní posouzení těchto změn, které říká, že žádnou apokalypsu změny nepřinesou,“ dodává.

Za zásadní pro budoucnost Prahy 2 proměnu považuje i starosta této městské části Jan Korseska (ODS). Podotkl ale, že se díky ní sice zlepší život zdejších obyvatel, ale pro dopravní obslužnost v Praze 2 to žádná úleva nebude.

Na to by podle něj bylo potřeba další spojení přes řeku pro individuální automobilovou dopravu mezi Prahou 4 a 5. „Všechna auta, které jedou na území páté městské části jedou přes naše území Ječnou nebo Žitnou a pak dále přes Jiráskův most, a to je dlouhodobě neudržitelné. Těšíme se, že někdo dostane rozum a nechá postavit most, kam budou moci i auta, nejen tramvaje,“ komentuje Korseska.

Naráží tím na právě vznikající Dvorecký most, který by měl být dokončený na začátku příštího roku, ale sloužit bude pouze pro MHD, cyklisty a pěší, případně pro vozidla IZS.

Bezpečnější Ječná

Studie zahrnuje kromě magistrály i úpravy Ječné ulice, která vede od I. P. Pavlova ke Karlovu náměstí. K těm ale dojde nezávisle na magistrále, jelikož TSK musí počkat, až dopravní podnik dokončí tramvajovou trať na Václavském náměstí, která bude objízdnou trasou při výluce v Ječné.

„Na Ječné dojde především k obnově stromořadí a zvýšení bezpečnosti pro děti, které zde docházejí do škol a školek. Dojde k posunutí tramvajové zastávky směrem k Vinohradům, čímž se více přiblíží právě ke škole a rozšíří se také zastávkový ostrůvek,“ předestírá manažerka projektu Lucia Kočišová z TSK.

Město také připravuje úpravy dalších částí magistrály. Podle primátorova náměstka Zdeňka Hřiba (Piráti) ve spolupráci se Správou železnic chystá úpravy u historické budovy hlavního nádraží, kde má přibýt velký přechod.

Dále chce magistrát upravit část mezi Hlávkovým mostem a hlavním nádražím, podle dřívějších informací je tam v plánu zúžení jízdních pruhů a rozšíření chodníků a cyklopruhů. Dále bude nutná rekonstrukce Hlávkova mostu, která však může začít až poté, co město dokončí přestavbu Libeňského mostu. Za řekou se pak magistrály dotkne připravovaná stavba Vltavské filharmonie.