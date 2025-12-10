Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

Událost se stala kolem 5. hodiny ráno. „Silnice byla nějakou dobu ve směru na Písnici neprůjezdná,“ popsal Rybanský s tím, že se ale velmi rychle podařilo provoz obnovit.
Hasiči nemuseli řidiče z auta vyprošťovat. „Vozidlo pak čekalo mimo silnici na odtah, který měl přijet kolem 7. hodiny,“ doplnil policejní mluvčí.
„Nehoda vypadala dramaticky, naštěstí zranění nebyla velká,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. „Pacient byl při vědomí a celou dobu komunikoval,“ upřesnil.
Záchranáři řidiče s poraněním hlavy ošetřili a převezli na nejbližší chirurgickou ambulanci.
Nehodou se policisté budou dále zabývat, dechová zkouška u řidiče byla negativní.