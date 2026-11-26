Informoval mluvčí organizace Ropid Filip Drápal.
„Během čtyř adventních víkendů mezi 28. listopadem a 20. prosincem bude základní víkendový interval tramvajových linek v čase mezi 10:00 – 20:00 hodin zkrácen z 15 na 12 minut. U páteřních linek 9, 17 a 22 (včetně linky 23 a do konce výluky na Ohradě i u linky 10) se intervaly zkrátí ze 7 na 6,5 minuty,“ uvedl mluvčí.
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Ropid také posílí víkendový provoz linky autobusů 207 tím, že nasadí kloubové vozy místo standardních.
Ke zkrácení intervalů dojde i na lince 112 mezi 17:00 a 21:00, kapacita se posílí výhradním nasazením kloubových autobusů na všechny spoje.
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Od 28. listopadu bude také posílen provoz expresní autobusové linky AE mezi letištěm Václava Havla a pražským hlavním nádražím. Její intervaly budou až do začátku ledna 2027 zkráceny ze 30 na 20 minut a stejně jako v letním období pojede tato linka i v noci v intervalu 60 minut.