Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

Autor: elh, ČTK
  8:22aktualizováno  12:20
U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají po pachateli, který z bankomatů odcizil veškerou hotovost. Případ řeší kriminalisté, na vyšetřování spolupracují i banky.

Policie případ řeší jako trestný čin krádež vloupáním a poškození cizí věci, uvedla na sociální síti X. „Pyrotechnická prohlídka vyloučila jakékoliv riziko a poté kriminalisté provedli ohledání místa činu. V současné chvili pátráme po pachateli, který poškodil bankomaty a odcizil veškerou finanční hotovost,“ dodali policisté.

Policie také žádá případné svědky incidentu nebo i lidi, kteří by měli záznamy z palubních kamer aut, aby se ozvali na policejní linku 158.

„Krátce před 4:30 ráno jsme přijali oznámení, že došlo k poškození dvou bankomatů v ulici Opatovská. Bankomaty se nacházejí blízko sebe u obchodu,“ řekla v sobotu před 8. hodinou pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

„V současné chvíli jsou na místě jak kriminalisté, tak policejní pyrotechnici, kteří zjišťují, zda není nějaké riziko spojené s poškozením bankomatů,“ dodala Kropáčová.

Obchodní centrum Opatovská přechodně uzavřelo vchod od autobusové zastávky Ke Kateřinkám, oznámilo na webu. Zavřené v něm byly také prodejna potravin a lékárna, nefungoval ani stánek s kebabem vedle obchodního centra. „Ostatní jednotky jsou dostupné přes boční vstupy a vstup přes parkoviště,“ uvedl dopoledne provozovatel centra.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé, sdělil ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování,“ dodal.

Poškození svého bankomatu v Opatovské ulici eviduje také Komerční banka. „V tuto chvíli úzce spolupracujeme s Policií ČR a vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělovat bližší detaily,“ uvedla mluvčí banky Šárka Nevoralová. Banky podle ní dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. „Obecně platí, že útoky na bankomaty, včetně případů s využitím výbušnin, jsou v České republice spíše ojedinělé,“ dodala.

Na Klatovsku vybuchl bankomat, peníze tam zůstaly. Policie zadržela dva muže

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

Letos se podobná situace stala koncem ledna v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Výbuch tam poškodil výdejní boxy pro internetové objednávky. Policie pak obvinila osmnáctiletého muže z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Hrozí mu až pět let vězení. Mladík podle policie umístil do jedné z přihrádek předmět, který pak vybuchl.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který...

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

ilustrační snímek

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili...

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem. Jeden z...

5. dubna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

ilustrační snímek

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji...

5. dubna 2026,  aktualizováno 

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

I před čakovickým zámkem jsou pěkné jarní květy.

vydáno 5. dubna 2026  18:45

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  18:44

