Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

Policie případ řeší jako trestný čin krádež vloupáním a poškození cizí věci, uvedla na sociální síti X. „Pyrotechnická prohlídka vyloučila jakékoliv riziko a poté kriminalisté provedli ohledání místa činu. V současné chvili pátráme po pachateli, který poškodil bankomaty a odcizil veškerou finanční hotovost,“ dodali policisté.
Policie také žádá případné svědky incidentu nebo i lidi, kteří by měli záznamy z palubních kamer aut, aby se ozvali na policejní linku 158.
„Krátce před 4:30 ráno jsme přijali oznámení, že došlo k poškození dvou bankomatů v ulici Opatovská. Bankomaty se nacházejí blízko sebe u obchodu,“ řekla v sobotu před 8. hodinou pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
„V současné chvíli jsou na místě jak kriminalisté, tak policejní pyrotechnici, kteří zjišťují, zda není nějaké riziko spojené s poškozením bankomatů,“ dodala Kropáčová.
Obchodní centrum Opatovská přechodně uzavřelo vchod od autobusové zastávky Ke Kateřinkám, oznámilo na webu. Zavřené v něm byly také prodejna potravin a lékárna, nefungoval ani stánek s kebabem vedle obchodního centra. „Ostatní jednotky jsou dostupné přes boční vstupy a vstup přes parkoviště,“ uvedl dopoledne provozovatel centra.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé, sdělil ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování,“ dodal.
Poškození svého bankomatu v Opatovské ulici eviduje také Komerční banka. „V tuto chvíli úzce spolupracujeme s Policií ČR a vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělovat bližší detaily,“ uvedla mluvčí banky Šárka Nevoralová. Banky podle ní dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. „Obecně platí, že útoky na bankomaty, včetně případů s využitím výbušnin, jsou v České republice spíše ojedinělé,“ dodala.
Na Klatovsku vybuchl bankomat, peníze tam zůstaly. Policie zadržela dva muže
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.
Letos se podobná situace stala koncem ledna v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Výbuch tam poškodil výdejní boxy pro internetové objednávky. Policie pak obvinila osmnáctiletého muže z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Hrozí mu až pět let vězení. Mladík podle policie umístil do jedné z přihrádek předmět, který pak vybuchl.