Policie pátrá po dvanáctileté dívce z Prahy, kamarádkám poslala znepokojivou zprávu

Dívka je přibližně 165 centimetrů vysoká, štíhlé postavy. Má plavé, vlnité a dlouhé vlasy. Na sobě má s největší pravděpodobností černou mikinu značky Imagine Dragons (vpředu pod levým ramenem má nápis Imagine Dragons, vzadu přes záda barevné logo města s drakem a nad ním nápis Imagine Dragons).
Dále by měla být oblečena do černých kalhot s kapsami a černých bot značky Vans.
„Jakékoliv informace k pohybu dívky či místu, kde by se mohla nacházet, prosím oznamte na linku 158. Děkujeme,“ uvedla mluvčí.