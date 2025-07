„Rozšíření režimu bude platit nově na linkách číselných řad 3xx, 4xx a 9xx, které zajišťují spojení Prahy s nejbližším okolím,“ uvedl mluvčí Středočeského kraje Michal Rapco.

Cestující s papírovou nebo elektronickou jízdenkou budou moci na těchto linkách nově nastupovat kterýmikoli dveřmi.

„Možnost nákupu jízdenky u řidiče zůstane zachována, ale v takovém případě je nutné využít přední dveře. Nový systém mimo jiné ubere množství práce právě řidičům,“ řekl iDNES.cz zástupce ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) pro dopravní obslužnost Pavel Winter.

Prodej jízdenek je totiž jednou z činností, která odrazuje případné zájemce o práci řidiče autobusu, kterých je v regionu stále nedostatek.

Nastupování je rychlejší

Režim nástupu všemi dveřmi se ve Středočeském kraji od května 2024 testoval v rámci pilotního projektu, který podle hejtmanství prokázal, že zrychluje nástup do vozu, tím došlo ke zkrácení jízdních dob, snížení zpoždění a zvýšení komfortu cestujících.

„Veřejná doprava musí být rychlá, spolehlivá a uživatelsky přívětivá. Nástup všemi dveřmi je jedním z kroků, jak toho dosáhnout. Cestujícím výrazně urychlí nástup, zkrátíme jízdní dobu a zlepšíme plynulost provozu,“ říká krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Pro Středočeský kraj, který musí veřejnou dopravu stále silně dotovat a snaží se tyto náklady snižovat postupným zdražováním jízdného, by ale mohl být zásadní problém, pokud by nového systému s nástupem všemi dveřmi začali zneužívat černí pasažéři, protože v novém režimu ztrácí řidič autobusu úplnou kontrolu nad tím, kdo nastupuje s platnou jízdenkou.

Plat až 75 tisíc a skvělé benefity Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) společně s pražským Ropidem zahájila náborovou kampaň na nové revizory. Uchazečům nabízí atraktivní pracovní podmínky. Podle Pavla Wintera z IDSK se už hlásí desítky zájemců, motivuje je hlavně nabízená výplata až 75 tisíc korun, pět týdnů dovolené a pět sick days. „Zároveň však všem říkáme, že výše mzdy se bude odvíjet od výkonu. Bude tam poměrně zásadní motivační složka,“ vysvětluje Winter. Čím více cestujících revizoři zkontrolují, tím vyšší budou mít výplatu.

Hejtmanství přitom potvrzuje, že ve zkušebním režimu již k mírnému poklesu tržeb u některých méně vytížených linek došlo.

„Projekt pečlivě sledujeme, protože zde jde i o to, jak změny dopadnou na chování cestujících – pokud by výrazně stoupl počet jízd načerno a byly by výrazně negativní dopady na tržby, jsme připraveni změny přehodnotit. I z tohoto důvodu musí cestující počítat s daleko větším počtem kontrol ze strany revizorů,“ uvedl Borecký.

Projekt se bude do konce roku 2026 pravidelně vyhodnocovat. V případě, že by byl nový systém cestujícími zneužíván ve velké míře a docházelo k zásadním výpadkům tržeb, bude možné projekt ukončit předčasně. Ze stejného důvodu zatím nebude umožněn na mezikrajských linkách a na spojích expresního charakteru, kde nelze zaručit dostatečnou přepravní kontrolu.

Více kontrol, vyšší pokuty

Na dotčených linkách ovšem od pátku výrazně přibude kontrol. Hejtmanství už kvůli tomu nabírá nové revizory. Ti ale budou ve větším množství nastupovat až během srpna a září. „Zpočátku nám s revizory vypomůže Praha,“ říká Borecký.

Podle Pavla Wintera z IDSK je cílem nabrat takové revizory, kteří budou mít znalosti přepravních tarifů a kteří projdou psychologickým školením, jak správně jednat a pracovat s cestujícími.

„Cílem určitě není za každou cenu nahánět ty, kterým o 30 vteřin propadne časová jízdenka, nebo si omylem zakoupili špatnou jízdenku, ale zejména ty, kteří jedou záměrně načerno,“ doplňuje Winter.

Cestující, kteří již v sítu revizorů skončí bez platné jízdenky, musí počítat s nově navýšenými pokutami. Dosud platilo, že pokuta za jízdu načerno činila 1 500 korun a při zaplacení na místě, nebo do 15 dnů klesla „jen“ na tisícovku. Od srpna to bude 1 500 korun při uhrazení na místě, 2 tisíce korun při platbě do 15 dnů a 2 500 korun po této lhůtě.

Revizory ovšem v autobusech využívají i některá středočeská města v rámci své hromadné dopravy, například v Mladé Boleslavi či v Kladně. Právě Kladno nyní kontroly zintenzivňuje kvůli přibývajícím pokusům o jízdu načerno.

„Městská policie Kladno ve spolupráci s revizory společnosti Arriva letos opět přistoupila k intenzivním kontrolám v městské hromadné dopravě,“ potvrzuje mluvčí městské policie Zuzana Hokrová. Měsíčně tamní černí pasažéři dostanou 500 až 800 pokut.