V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy

Jana Sobíšková, Adam Hejduk
  11:22aktualizováno  11:22
Dny se krátí, rtuť teploměrů klesá a opět nastává energeticky náročné období, ve kterém budou Pražané více svítit a topit. Dobrou zprávou pro většinu z nich nicméně je, že jim jak plyn, tak elektřina zlevní. Snižování cen obou komodit už oznámila Pražská energetika (PRE), dotknout by se mělo přibližně 500 tisíc odběrných míst, tedy zhruba milionu lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Elektřinu PRE od listopadu zlevní zhruba o 10 procent, plyn asi o osm. Stávající zákazníci navíc získali také bonus ve výši 600 korun.

„Bonus je svým způsobem akční nabídka pro zákazníka, která má ovšem zpětný účinek. De facto zlevňujeme zákazníkovi elektřinu či plyn zpětně. A to tak, že každému, koho se zlevnění týká, tedy těch, kteří mají uzavřenu smlouvu bez fixace ceny, jednorázově odečteme z vyúčtování elektřiny částku 600 korun,“ vysvětluje mluvčí PRE Karel Hanzelka. Nižší ceny automaticky dostanou i noví zákazníci, a to jak ti, kteří podepíší smlouvu bez fixace ceny, tak i s ní.

Konec solárního boomu znamená začátek zralého trhu, shodují se odborníci

S takto upraveným ceníkem PRE vstoupí do nového roku. Ze strany PRE jde už o několikáté snížení cen v řadě v průběhu posledních let. „Na velkoobchodním trhu s elektřinou a plynem se v posledních měsících relativně stabilizovala situace. Nebývale vysoké ceny na burze, kterých jsme byli svědky před několika lety v době energetické krize, jsou již minulostí, byť se nevrátily na původní úroveň z léta 2021,“ popisuje Hanzelka.

Podle generálního ředitele PRE Pavla Elise stála před krizí megawatthodina (MWh) elektřiny na trhu 50 eur, následně se cena čtyřnásobně zvýšila a v současné době se pohybuje kolem 100 eur.

Výrazně do cen energií také zasáhla inflace. Poslední propočty totiž hovoří o kumulativní inflaci přes 33 procent za poslední čtyři roky. „Oproti dobám nejhorší krize jsou ty ceny dnes na dvou třetinách. V porovnání se stavem před energetickou krizí jsou teď vyšší zhruba o 60 procent, přičemž víc než polovinu z toho tvoří obrovská inflace,“ kalkuluje Elis.

I ceny plynu klesají

S nižšími cenami pro fixace na jeden, dva i tři roky přišla tento týden Pražská plynárenská. Případné nové smlouvy představují roční úspory v rámci jednotek tisíc korun v závislosti na odběru. Přihlášení nového odběrného místa navíc zákazníkům přinese bonus v rozmezí jednoho až šesti tisíc korun v závislosti na délce fixace a výši spotřeby.

I ceny plynu od energetické krize dlouhodobě klesají. „Po několikanásobném snížení prodejních cen v uplynulé době a při zohlednění inflace lze říci, že jsme takříkajíc „na dohled“ cen před začátkem energetické krize,“ sděluje mluvčí společnosti Miroslav Vránek.

Oproti cenám před energetickou krizí mají zákazníci v průměru dražší plyn pouze o desítky až nižší stovky korun ročně v závislosti na tom, zda se jedná o byt či dům, a podle toho, jestli domácnost na plynu jen vaří nebo s ním i topí a ohřívá vodu.

Pražská plynárenská před zimou zlevňuje fixované produkty na elektřinu a plyn

Naproti tomu v posledních letech dlouhodobě zdražuje teplo od Pražské teplárenské. Pro letošní rok se ceny zvýšily o osm procent, rok dříve o šest procent a o 12 až 15 procent v roce předtím.

Důvody jsou každý rok podobné – ceny emisních povolenek, vývoj cen paliv a podobně. „Ceny tepla na příští rok jsou v procesu přípravy a vyjednávání o cenových podmínkách hlavních vstupů – paliva a emisních povolenek. Finální rozhodnutí o cenách bude přijato koncem roku na základě výsledků vyjednávání, cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a dalších relevantních faktorů. Naším cílem je udržet cenovou stabilitu v maximální možné míře s ohledem na potřeby našich zákazníků,“ informuje Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia.

„Nevíme, co čekat“

V případě topení uhlím a plynem panují velké obavy a nejistoty směrem do budoucna. Nové emisní povolenky by se totiž měly drtivě projevit právě na cenách tepla pro domácnosti.

„Počítáme s tím, že se to spustí. Připravujeme se na to, ale nejsme z toho nadšení. A promítne se to do cen. Jak přesně, to teď není nikdo schopen říct, protože nikdo neví, jaká bude cena té povolenky,“ sdělil v rozhovoru pro MF DNES Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské.

Emisní povolenky zvednou náklady domácností o tisíce, spočítala analýza

Záležet bude i na tom, jak se k tomu postaví nová vláda. Zástupci stran, které momentálně jednají o jejím vzniku, už deklarovali, že raději nechají Česko platit pokuty, než aby dopustili zavedení těchto povolenek, a obecně se chtějí snažit ceny energií snížit.

Ještě včera upravená zeleň trávníku v tomto parku svítila krásně zelenou barvou a dnes se již na ní usadila jinovatka jako připomínka, že chladné dny se přibližují.

vydáno 19. října 2025  11:32

