Hrozí kolaps dopravy, varuje Praha 5 a odmítá uzavírku části Plzeňské ulice

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:02aktualizováno  17:02
Radnice Prahy 5 odmítá kompletní uzavírku jednosměrné části Plzeňské ulice, která je naplánovaná na příští rok. Starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS) požaduje, aby byl zachován provoz alespoň v jednom jízdnímu pruhu, jinak podle něj hrozí kolaps dopravy.

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Technická správa komunikací (TSK) část Plzeňské uzavřela už letos v létě kvůli opravám plynovodu, příští rok chce na práce navázat. Uzavírka by se měla týkat úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Prachnerova. Práce mají začít v únoru a skončit v srpnu.

„Praha 5 považuje takto pojatou uzavírku za nepřijatelnou,“ informovala v tiskové zprávě mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová. Radnice požaduje zachování provozu jedním jízdním pruhem alespoň v době od února do června. V době letních prázdnin by podle tiskové zprávy byla úplná uzavírka akceptovatelná.

Velké komplikace v Praze 5. Uzavírá se Plzeňská ulice, přibude i Nádražní

„Kompletní uzavření Plzeňské by mělo zásadní negativní dopady na dopravní situaci na celém území městské části,“ uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Podle něho dlouhodobě chybí jakékoli alternativní dopravní propojení, které by auta z Plzeňské alespoň částečně odvedlo.

Části Plzeňské ulice už byly uzavřeny letos v období od května do srpna. Hlavním důvodem oprav je špatný stav plynovodu, který je podle dřívějšího vyjádření místopředsedy představenstva firmy Pražská plynárenská distribuce (PPD) Andreje Prna ze 70. let minulého století, některé části z 50. let. Letos plynaři opravili asi 600 metrů potrubí, příští rok mají dodělat zbytek ze zhruba dvou kilometrů celkové délky.

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Praha 5 také nesouhlasí se zavedením jednoho směru v Radlické ulici v úseku Plzeňská – Ostrovského, které podle tiskové zprávy připravuje magistrát. Podle Herolda by vedlo k přetížení Malého smíchovského okruhu a k dalšímu nárůstu provozu v rezidenčních ulicích Smíchova, zejména v ulicích Kováků a Stroupežnického.

