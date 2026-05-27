Incident se odehrál minulou sobotu dopoledne v Praze 2 krátce po jedenácté hodině.
Hlídka pohotovostní motorizované jednotky si všimla auta, které podle policie projíždělo vysokou rychlostí směrem k Národnímu muzeu. Když se ho policisté pokusili zastavit, řidič začal ujíždět.
|
Muž se zákazem řízení ujížděl strážníkům, honička skončila nehodou
Během pronásledování podle policie opakovaně projel křižovatky na červenou, přejížděl mezi jízdními pruhy a ohrožoval ostatní řidiče i chodce. Při riskantní jízdě navíc naboural jiné auto, ale ani to ho nedonutilo, aby zastavil.
Nebezpečné situace nastaly například na křižovatce ulic Wilsonova a Seifertova, kde podle policie ohrozil projíždějící tramvaj. V ulici Táboritská pak měl ohrozit také muže se psem na přechodu pro chodce.
„Během pronásledování jel řidič místy rychlostí až 130 kilometrů za hodinu. Nakonec nikdo neutrpěl zranění,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Do pátrání se zapojily další policejní hlídky. Policisté se pokusili auto zastavit i pomocí zátarasu v Olšanské ulici, řidič ho však objel a pokračoval dál. Jeho jízda skončila až v Malešické ulici před vjezdem do podzemních garáží, kde už nemohl pokračovat.
Policisté osmatřicetiletého muže zadrželi za použití donucovacích prostředků. Dechová zkouška na alkohol i test na drogy vyšly negativně. Ve vozidle ale policisté našli lahvičku s krystalickou látkou, kterou budou dále vyšetřovat.
Následně vyšlo najevo, že muž má zákaz řízení až do roku 2028. Policie případ prověřuje kvůli podezření z maření úředního rozhodnutí a vykázání i z obecného ohrožení.
Překvapení čekalo také na majitele auta z Brna. Policisté zjistili, že vůz byl kradený. Muž si však myslel, že ho má stále zaparkovaný před domem.