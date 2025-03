Demonstranti jsou oblečeni v oranžovém úboru zaměstnanců PS případně v oranžových vestách. Mají bubny, píšťalky, řehtačky a sirény. Na transparentech ukazují hesla „Piráti zametají s těmi, kteří zametají naše město“, „Stop destrukci pražských služeb“, „Nechceme chaos“ či hashtag „StopPiratskeTyranii“.

Před začátkem s nimi přišel promluvit Hřib s Komrskovou, s odborovými předáky se přeli kvůli zakázkám, které PS zadávají jiným firmám. Demonstranti na Hřibova slova reagovali bubnováním, křikem a pískáním.

Někteří zastupitelé sedí v sále oblečeni v oranžových vestách, zaměstnanci PS obsadili v sále celý prostor pro veřejnost. Do sálu si přinesli i část transparentů. V sále je přítomen také ředitel firmy Patrik Roman, pod sakem má oranžové tričko. Zaměstnanci ho přivítali obrovským potleskem.

Na demonstraci vystoupili zastupitelé ANO. Předseda zastupitelského klubu Patrik Nacher oznámil, že jako první bod jednání navrhne odejmutí Pražských služeb z gesce radní Komrskové.

„Tady se nám poprvé po roce 1989 může stát, že bude stávkovat tato městská firma. Praha může vypadat jako Neapol, a to jen proto, že Piráti opět řídí firmu po pirátsku, to znamená, že se ji snaží rozložit. Dva náměstci za Piráty spolu nespolupracují. Zakázky, místo aby je město dávalo přímo Pražským službám, tak dodává přes jinou městskou firmu. Musíme si o tom popovídat. Mám připravený návrh usnesení, návrh řešení,“ prohlásil Nacher, když navrhl zařazení bodu na program schůze. Demonstranti reagovali bouřlivým potleskem.

Zařazení debaty o Pražských službách na program podpoří patrně i zastupitelé koalice Spolu a Pirátů. Téma řeší už zhruba tři hodiny v rámci debaty o programu.

„Je problém s vedením Pražských služeb, které je ve zjevném střetu zájmů. A druhý problém je s nevýhodnými smlouvami, které byly uzavřeny Patrikem Romanem za Pražské služby mimo zákon o zadávání veřejných zakázek. Problém je v tom, že mají ceny, které jsou o 30 procent vyšší oproti obvyklým cenám na trhu,“ řekl v debatě Hřib a odkázal na článek v dnešním vydání Mladé fronty DNES.

Deník píše, že Jaroslav Poustevník, jednatel společnosti Japos-stav, která od Pražských služeb získala v roce 2021 čtyřletý kontrakt za více než 130 milionů korun, stavěl Patriku Romanovi apartmán v chorvatském Omiši a obchodoval s pozemky s Romanovou manželkou. Firma také rekonstruovala libereckou vilu, která řediteli Pražských služeb patří.

„Suma sumárum, z městské firmy nám odtékají peníze přes nevýhodné smlouvy, uzavřené s něčím kamarádem. A ty peníze, které takto odtékají z firmy, by šly použít na vaše platy, anebo na rozvoj firmy,“ řekl Hřib demonstrantům, kteří reagovali křikem a pískotem.

„To, co se děje ve firmách, které vedou Piráti, je katastrofa. Říkám to s vědomím toho, že je to můj koaliční partner. Ale jestli se tady, milí Piráti, budete řídit jen podle novinových článků, to není vedení města. To je amatérismus,“ reagovala náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS).

Předseda klubu Spolu Tomáš Portlík (ODS) uvítal zařazení bodu na jednání. „Vyhlášení stávkové pohotovosti, stejně jako požadavky odborářů, vnímáme velmi vážně,“ uvedl.

Spor mezi Komrskovou a vedením a zaměstnanci Pražských služeb eskaloval v posledních týdnech v souvislosti se snahou náměstkyně odvolat šéfa firmy Patrika Romana kvůli údajnému střetu zájmů. Zbytek vedení společnosti a zaměstnanci se za ředitele postavili a snahu označili za vyvrcholení dlouhodobě nepřátelského postoje náměstkyně vůči Pražským službám.

Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost 3. března, požadují, aby společnost nadále nebyla v gesci Komrskové, aby byly mzdy zaměstnanců valorizovány na obdobné úrovni jako v dopravním podniku a aby město ukončilo snahy o štěpení firmy spočívající v plánu převést zaměstnance, kteří mají na starost dopravní značení, s pomocí pachtu pod Technickou správu komunikací (TSK).

Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu zhruba pro dvě třetiny metropole. Zaměstnávají téměř 2000 lidí. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Firma má na starosti i údržbu komunikací či provoz spalovny v Malešicích. Předloni firma vykázala zisk po zdanění zhruba 405,6 milionu korun, což znamenalo meziroční nárůst asi o 342,4 milionu.