Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

Jan Bohata
  14:02aktualizováno  14:02
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze přesáhla v letošním druhém čtvrtletí hranici 62 tisíc korun. Přesáhla tak republikový průměr zhruba o 13 tisíc. Platový žebříček vedou řídicí pracovníci, v první pětce nejlépe placených oborů se s nimi umístili také řemeslníci či opraváři, ukazuje aktuální analýza struktury zaměstnaneckých mezd v Praze připravená Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Meziročně se jedná o takřka šestiprocentní nárůst. Praha je v platovém ohledu „magnetickým polem“ pro střední Čechy. „Mzdová úroveň je Prahou významně ovlivněna. Mzdy zaměstnanců ve Středočeském kraji však byly o 15,9 procenta nižší než ty pražské,“ uvedla Jana Podhorská z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ. Ve středních Čechách tato položka překročila hranici 52 tisíc korun.

Mzdy ale rostly ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal mezi kraji druhý nejvyšší absolutní přírůstek,“ shrnul Pavel Hájek z ČSÚ. Průměr oproti zbytku Čech Středočeši překročili asi o 3 tisíce.

Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

„Mzdový růst byl ve druhém čtvrtletí skutečně impozantní. Překonal jak historicky běžné hodnoty, tak i všeobecná očekávání. A to hlavně v sektoru služeb a stavebnictví. Tam se projevuje silná poptávka a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což tlačí mzdy směrem nahoru,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ještě zajímavější a vypovídající srovnání nabízí tzv. medián hrubých mezd. Tato veličina představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed platového rozdělení. Medián podle aktuálních dat ČSÚ za rok 2024 dosáhl v Praze na necelých 50 tisíc korun. Významně se tato hodnota ale liší u výdělku mužů a žen.

Nejrychleji rostly mzdy lakýrníkům

„Ve 2. čtvrtletí i nadále platilo, že pokračoval přesun zaměstnanců z průmyslu do sektorů tržních služeb a zdravotní a sociální péče a školství. Nejvýrazněji rostla ve druhém čtvrtletí mzda v profesních, vědeckých a technických činnostech. Dvouciferným tempem rostly mzdy i ve stavebnictví,“ objasnil Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin.

Průměrná mzda v kategorii řemeslníci, opraváři překročila 42 tisíc korun. Poptávka po kvalifikovaných pracovnících je obrovská. Největší nedostatek je u kvalitních zedníků, klempířů, pokrývačů, instalatérů a topenářů. Některé firmy přitom musejí vzhledem k nedostatku pracovníků odmítat zakázky.

Mzdy, které hodně stojí. Pražané vydělají dost, peníze ale spolknou služby

Podle dat za první letošní pololetí nejrychleji v této branži rostly průměrné nástupní mzdy lakýrníkům, a to o přibližně 10 procent na takřka 44 tisíc korun. Přes 40 tisíc korun přerostly průměrné výplaty též truhlářům a zámečníkům. Těsně pod 40 tisíci korunami zůstali třeba topenáři. „Zájem uchazečů o nabízené pozice však klesá. Meziročně počet reakcí na jednu pozici klesl v průměru o 7 procent. Na vypsané pozice reaguje nyní v průměru jen šest lidí,“ říká Michal Španěl z portálu JenPráce.

Zlaté „ručičky“

Řemeslníci se navíc zatím nemusejí obávat konkurence nastupujících moderních technologií, robotizace, automatizace a umělé inteligence (AI). „Jejich práce často vyžaduje velké množství různorodých pohybů v nestandardních podmínkách,“ uvedl Michal Španěl.

V pětici nejlépe hodnocených profesí v hlavním městě se umístili také techničtí a odborní pracovníci. Do této skupiny zaměstnanců patří třeba stavební technici, mistři ve strojírenství, technici provozu ICT nebo také realitní makléři. Výše jejich průměrných mezd překročila 58 tisíc korun.

V příštích pěti letech podle společnosti Manpower moderní technologie nejvíce promění pozice v oblastech jako jsou IT, produkce a výroba, logistika, obchod a marketing. Vliv AI se podle odborníků může projevit v rámci řemesel v jiné podobě. „V oblasti lidských zdrojů AI automatizuje nábor, analyzuje životopisy, personalizuje školení a pomáhá s plánováním kapacit,“ uvedla některé příklady Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

