Hodnoticí komise si v souvislosti s tendrem na Centrum Nová Palmovka a budovu pro EUSPA vyžádala koncem července od firmy Porr další podklady. Před několika dny ji doporučila radě hlavního města jako vítěze. Společnost vyhrála s nabídkou 2,6 miliardy korun. Účastníkem soutěže byla ještě společnost Geosan, která nabídla stavbu za 2,9 miliardy.
Ani v případě sídla EUSPA ale nemusí ještě jít o konečné rozhodnutí. „Zákon umožňuje dodavatelům skutečně nekonečná odvolávání,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).
„Jsem znaven stanovisky ÚOHS, podle nichž jsme buď moc přísní, anebo málo přísní,“ podotkl ještě po dnešním jednání rady Hlaváček.
O tom, že vedení hlavního města musí opětovně posoudit nabídky do tendru, rozhodl antimonopolní úřad naposledy v polovině července. „Do doby, než zadavateli skutečně vzniknou pochybnosti o splnění kvalifikace nebo vzniknou na základě námitek jiného účastníka zadávacího řízení, nelze požadovat vyšší standard dokladů, než které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci,“ uvedl již dříve k rozhodnutí Petr Mlsna, předseda ÚOHS.
Úřad pod jeho vedením řešil dostavbu Centra Nová Palmovka na základě podnětu společnosti Porr, kterou hlavní město z tendru vyloučilo. Důvodem bylo údajné neprokázání kvalifikace členů odborného týmu. Podle závěrů ÚOHS však byl tento krok nepodložený.
„Jsme přesvědčeni, že jsme kvalifikaci prokázali v plném rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel však v průběhu řízení uplatňuje vůči Porr dodatečné požadavky, které nebyly součástí soutěžních podmínek,“ uvedl Dušan Čížek, generální ředitel společnosti Porr.
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Vedení společnosti zároveň zdůraznilo, že jimi předložená nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější a rozdíl oproti dalším uchazečům činil stovky milionů korun. „Naším cílem není projekt zdržovat,“ dodal Čížek.
Soutěž na proměnu nedokončené a chátrající budovy na Palmovce nedaleko metra vypsal magistrát již na podzim 2023. O několik měsíců dříve podepsala tehdejší vláda a EUSPA společné memorandum o podpoře stěhování vesmírné agentury do budovy Nová Palmovka.
EUSPA se z nevyhovujících malých prostor v Holešovicích měla do Libně stěhovat podle optimistických představ již letos.
Objekt na Palmovce je aktuálně stále jen chátrajícím torzem rozestavěným před 12 lety. Městská část Praha 8 zde chtěla mít původně svou radnici doplněnou o komerční prostory. Tato vize se však kvůli různým sporům nikdy nenaplnila.
V roce 2021 objekt od „osmičky“ převzal magistrát. Tehdy úředníci mimo jiné řešili možnost umístit sem centrálu záchranné služby. Na to nakonec nedošlo.
Palmovku čekají podle dnešního rozhodnutí rady změny i na dalších pozemcích. Vzniknout by tu měla v režii města moderní čtvrť se stovkami bytů.
Palmovka s byty a parkem
Pražští radní také dnes povolili směnu pozemků nedaleko zmíněného Centra Nová Palmovka.
Hlavní město uvolnilo výměnou s DPP pozemky určené k výstavbě pro městskou Pražskou developerskou společnost (PDS). Již před časem zde v této souvislosti proběhla nezbytná změna územního plánu.
Nevyužité pozemky se promění na rezidenční čtvrť. „Vznikne zde 1 500 bytů, škola, školka i městský park,“ popsal záměr Hlaváček. Osou nové lokality se podle vizí stane promenáda, doplní ji také kulturní centrum, knihovna či kavárny. Nová čtvrť má ambici proměnit se v živé atraktivní centrum na pravém břehu Vltavy.