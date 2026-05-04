Opatření proti deštníkářům. Praha zakáže prodej tiskovin v památkové rezervaci

Zákaz město zavedlo prostřednictvím takzvaného tržního řádu, což je nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Vycházelo při tom z podnětu Prahy 1.
Deštníkáři, kteří získali svou přezdívku podle červených deštníků sloužícím k upoutání pozornosti, podle městské části po loňském zákazu veřejných sbírek začali k prodeji jízdenek na okružní jízdy používat právě k tomu speciálně vydávané tiskoviny, což nařízení dosud umožňovalo.
Zákaz podle radního města Adama Zábranského začne platit 14 dní po schválení. Původně měl být pouze na vybraných místech v centru, konkrétně v ulici U Lužického semináře, na Alšově nábřeží, Křižovnickém náměstí, Staroměstském náměstí a náměstí Republiky.
Praha 1 a městská firma zaměřená na cestovní ruch Prague City Tourism to však nepovažovaly za dostatečné. Tiskoviny tak nebude možné prodávat v celém území památkové rezervace. Ve zbytku Prahy mohou kameloti dále působit.
Upravili i pravidla pro předzahrádky
Magistrát zároveň vytvoří 68 takzvaných tržních míst zejména pro prodejce Nového prostoru, který v ulicích nabízejí lidé v sociální tísni. Ta budou mít vyhrazený zábor a malá prodejní zařízení pro prodej tisku. „Vzhledem k dostatečnému počtu zařazených míst budou mít možnost tisk prodávat i další případní zájemci,“ stojí v radními schváleném dokumentu.
Podle opozičního zastupitele a šéfa pražského ANO Ondřeje Prokopa měli radní zákaz schválit dříve. „Návrh měli na stole už před měsícem, ale odložili ho ve chvíli, kdy začíná turistická sezona. Deštníkáři mají určitě radost, že kvůli neschopnosti ODS a Pirátů můžou ještě nějakou chvíli vydělávat. Ani pokud úpravu schválí dnes, není vyhráno, protože změna tržního řádu nenabývá účinnosti hned,“ uvedl.
Radní v pondělí schválili i další drobnější úpravy tržního řádu. Jde například o úpravu povolené podoby restauračních předzahrádek, kde v souladu s městským manuálem nově nebude bez výslovného uvedení ve smlouvě povoleno umisťovat chladící zařízením na nápoje.
Pro trhy a tržnice prodávající potraviny novela zavádí povinnost zajistit toaletu a tekoucí vodu nejen prodejcům, ale i zákazníkům. Další úpravy textové části nařízení se týkají mimo jiné požární bezpečnosti i v souvislosti s tragickým požárem předzahrádky restaurace v Mostě z ledna loňského roku.
V minulosti vedení města zakázalo také takzvané pub crawls, tedy nočních tahů turistů od hospody k hospodě organizovaných specializovanými agenturami, nebo pouliční vystupování se zvířaty. Dříve město s pomocí změny zákona docílilo také zákazu vozítek segway či vyhláškou nastavilo pravidla pro pouliční vystupování, takzvaný busking. Ten zakazuje například vystupování lidí v obřích kostýmech.