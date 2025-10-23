Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

Autor: bur, linh
  13:52aktualizováno  14:52
Nezvyklá podívaná se ve čtvrtek po rozednění naskytla Pražanům. Nebe nad jejich hlavami rozzářila parádní duha. Snímky přírodního úkazu sdílejí lidé na sociálních sítích.

„Tak prý dnes byla takováto krásná duha,“ napsal pod svůj příspěvek uživatel Daniel Suk.

Cestu do práce jel přes centrum a Karlův most. A tam se zastavil, aby se zářivým nebem pokochal.

Ranní duha nad Prahou, pohled od Výstaviště v Holešovicích. (23. října 2025)
Svítání v Praze výjimečně doprovodila i duha. (23. října 2025)

Vyfotit ji stačil nejen klenoucí se přes – vzhledem k hodině – ještě prázdnou historickou památku, přidal i detaily úkazu nad Petřínem.

Duhu umocnil barevný efekt východu slunce. „Při výskytu v době východu nebo západu slunce mohou barevný efekt umocnit červánky vyvolané nízkou výškou Slunce nad obzorem,“ řekla iDNES.cz meteoroložka Jana Hujslová.

Barevného nebe si všimli také lidé v jiné části metropole. Čtenářce Marii duha zpříjemnila ranní čekání na tramvaj na holešovickém Výstavišti, odkud se vydala do posledního pracovního dne před naplánovanou dovolenou.

DUHA

Duha je běžným optickým jevem v atmosféře, který vzniká lomem a vnitřním odrazem slunečního světla na dešťových kapkách.

Barvu, intenzitu a šířku barevných oblouků ovlivňuje spektrum velikosti vodních kapek.

Někdy se objeví jak duha hlavní, která má vždy fialovou barvu na vnitřní straně oblouku a červenou na vnější straně oblouku, tak i duha vedlejší (sekundární), která je méně jasná a má barvy v opačném pořadí (červená na vnitřní straně oblouku, fialová na vnější).

Duha se může objevit během roku kdykoli a kdekoli při splnění výše popsaných podmínek. Při výskytu v době východu nebo západu slunce mohou barevný efekt umocnit červánky vyvolané nízkou výškou Slunce nad obzorem.

Zdroj: ČHMÚ

Svítání prozářilo nebe i v Košířích. Výhled z jednoho z tamních balkonů na východní straně nabízel mraky zbarvené do oranžova a směrem na západ zase duhu.

Lidé příspěvky sdílejí na sociálních sítích. Uživatel Vichr z hor přidal kromě fotky také video.

Úkaz si vyfotil také lékař a bývalý senátor Marek Hilšer. Ten snímek pořídil na Malostranském náměstí pohledem přes kostel sv. Mikuláše.

Další fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

Ranní duha nad Prahou, pohled z Karlova mostu. (23. října 2025)
Ranní duha nad Prahou, pohled z Karlova mostu. (23. října 2025)
Ranní duha nad Prahou, pohled z Karlova mostu. (23. října 2025)
Ranní duha nad Prahou, pohled z Karlova mostu. (23. října 2025)
10 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

23. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Mezi Lysou nad Labem a Milovicemi nejezdí vlaky, je tam poškozené trakční vedení

Kvůli poškozenému trakčnímu vedení v Lysé nad Labem nejezdí ve čtvrtek odpoledne vlaky z Lysé do Milovic. Poškodil ho vlak, který projel úsekem bez napětí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:51

Kostel Panny Marie Sněžné

U Kostela Panny Marie Sněžné probíhá instalace uměleckých děl.

vydáno 23. října 2025  16:43

Dobřichovice u Prahy

Oběd.

vydáno 23. října 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 23. října 2025  16:42

Plotová galerie letňanské základní školy generála Františka Fajtla DFC není jen tak lecjaká výstavní síň. Dřevěný plot před průčelím nejstarší základní školy v Letňanech
v ulici Rychnovskátotiž s...

vydáno 23. října 2025  16:42

Skiareál v Bedřichově v zimě nejspíš neotevře. Středisko opustil provozovatel

Skiareál v Bedřichově v Jizerských horách v zimě s největší pravděpodobností v provozu nebude. Ztrátové středisko dlouholetý provozovatel Ski bižu patřící pod TJ Bižuterii opustil a nový zatím není....

23. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po...

23. října 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bude Jan Šebek Cholewa

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) bude od 1. prosince Jan Šebek Cholewa. Ve funkci vystřídá Josefa Valentu, který je v...

23. října 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

STEM: ANO pár dní před volbami přesvědčilo nevoliče i část příznivců SPD

Hnutí ANO se v závěru kampaně podařilo přesvědčit nevoliče i část lidí, kteří ještě deset dní před sněmovními volbami zvažovali, že budou volit SPD. Do...

23. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Každej chce někam patřit. Třeba do Bytu číslo 4, říkají muzikanti ze Šumperka

Kapela Byt číslo 4 vznikla v roce 2022 v Šumperku a za tři roky stihla z malé scény vyrůst v jedno z nejzajímavějších jmen české emo-punkové generace. V jejich textech se mísí melancholie, syrovost i...

23. října 2025  16:30

Desátý ročník LVHF: 29 dní na americké vlně Atlantikem tam a zpět

23. října 2025  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.