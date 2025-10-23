Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

„Tak prý dnes byla takováto krásná duha,“ napsal pod svůj příspěvek uživatel Daniel Suk.
Cestu do práce jel přes centrum a Karlův most. A tam se zastavil, aby se zářivým nebem pokochal.
Vyfotit ji stačil nejen klenoucí se přes – vzhledem k hodině – ještě prázdnou historickou památku, přidal i detaily úkazu nad Petřínem.
Duhu umocnil barevný efekt východu slunce. „Při výskytu v době východu nebo západu slunce mohou barevný efekt umocnit červánky vyvolané nízkou výškou Slunce nad obzorem,“ řekla iDNES.cz meteoroložka Jana Hujslová.
Barevného nebe si všimli také lidé v jiné části metropole. Čtenářce Marii duha zpříjemnila ranní čekání na tramvaj na holešovickém Výstavišti, odkud se vydala do posledního pracovního dne před naplánovanou dovolenou.
DUHA
Duha je běžným optickým jevem v atmosféře, který vzniká lomem a vnitřním odrazem slunečního světla na dešťových kapkách.
Barvu, intenzitu a šířku barevných oblouků ovlivňuje spektrum velikosti vodních kapek.
Někdy se objeví jak duha hlavní, která má vždy fialovou barvu na vnitřní straně oblouku a červenou na vnější straně oblouku, tak i duha vedlejší (sekundární), která je méně jasná a má barvy v opačném pořadí (červená na vnitřní straně oblouku, fialová na vnější).
Duha se může objevit během roku kdykoli a kdekoli při splnění výše popsaných podmínek. Při výskytu v době východu nebo západu slunce mohou barevný efekt umocnit červánky vyvolané nízkou výškou Slunce nad obzorem.
Zdroj: ČHMÚ
Svítání prozářilo nebe i v Košířích. Výhled z jednoho z tamních balkonů na východní straně nabízel mraky zbarvené do oranžova a směrem na západ zase duhu.
Lidé příspěvky sdílejí na sociálních sítích. Uživatel Vichr z hor přidal kromě fotky také video.
Úkaz si vyfotil také lékař a bývalý senátor Marek Hilšer. Ten snímek pořídil na Malostranském náměstí pohledem přes kostel sv. Mikuláše.
