Praha rozdá bezplatné roční kupony na MHD. Ale nebudou pro každého

Dar v podobě úhrady ročního jízdného v systému Pražské integrované dopravy schválila Rada hl. m. Prahy už minulý týden. Jedná se o tradiční odměňování dárců krve ze strany hlavního města, přičemž smyslem tohoto kroku je podpořit dárce a motivovat ostatní v této velmi potřebné aktivitě.
Příspěvek bude určený nositelům Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy nebo držitele Plakety Dar krve – dar života.
Letos tento příspěvek získá celkem 321 lidí, radní pro tento účel vyčlenili 1,1 milionu korun. Seznam obdarovaných hlavnímu městu poskytuje Český červený kříž (ČČK).
„Bezpříspěvkoví dárci krve pravidelně a nezištně pomáhají druhým. Právě proto jim chceme za tuto pomoc alespoň symbolicky poděkovat ročním kuponem na MHD. Každý odběr má konkrétní dopad na péči o pacienty a může znamenat záchranu života nebo významnou pomoc při zotavování po nemoci či úrazu. Darování krve zkrátka přináší naději a možnost uzdravení těm, kteří to nejvíce potřebují. A za tuto naději patří dárcům velký respekt nás všech,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija.
Dar je určený držitelům Zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 odběrů krve), celkem se letos jedná o 200 lidí, dále pro držitele Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů), v tomto případě dar získá 61 lidí.
Roční jízdné zdarma dostanou také držitelé Zlatého kříže ČČK 1. třídy (160 odběrů), celkem je jedná o 50 lidí. Zároveň dar získají držitelé plakety ČČK Dar krve – dar života (250 odběrů), což se týká 10 lidí.
„Dobrovolní dárci krve pomáhají zachraňovat životy a zaslouží si za to uznání. Praha dlouhodobě oceňuje ty, kteří krev darují opakovaně a bez nároku na odměnu, protože jejich pomoc je pro zdravotnictví nenahraditelná. Bezplatný roční kupón na MHD je symbolickým poděkováním města lidem, kteří svým rozhodnutím pomáhají druhým v těch nejtěžších chvílích. Jsem rád, že letos takto Praha podpoří 321 dlouholetých dárců krve,“ řekl k akci primátor Prahy Bohuslav Svoboda.