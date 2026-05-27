Vážná nehoda na Pražském okruhu. Řidič naboural do budovy vedle tunelu

Autor: max
  15:02
Na Pražském okruhu mezi Ruzyní a Modleticemi havarovalo ve středu odpoledne osobní auto, které narazilo do technické zdi tunelu. Nehoda na 13,9. kilometru dálnice D0 si vyžádala zásah vrtulníku pro zraněného řidiče. Policie příčiny nehody dál vyšetřuje.

KRIMI

Nehoda se stala krátce po poledni na trase mezi Ruzyní a Modleticemi. Podle dostupných informací osobní vůz z dosud nejasných příčin narazil do technické zdi tunelu.

Na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku, který transportoval zraněného řidiče. „Zraněným byl přibližně padesátiletý muž, který utrpěl vážná poranění. Záchranáři ho na místě ošetřili a následně letecky transportovali do traumacentra,“ uvedl mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.

„Provoz na dané silnici nebyl po nehodě výrazně omezen. Přesné okolnosti havárie nyní budou naši kolegové dále prověřovat,“ uvedl mluvčí pražské policie.

Řidič osobního auta narazil na trase mezi Ruzyní a Modleticemi do budovy. (27. května 2026)
