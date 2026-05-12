Stavba rozšíření Pražského okruhu u Satalic se zpozdí, soud vyhověl žalobám

Žalobu podaly spolek Zdravé životní prostředí a obyvatelka Horních Počernic. ŘSD musí doplnit podklady, zajistit nové vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody, získat nové stanovisko Povodí Vltavy a závazné stanovisko vodoprávního úřadu Prahy 20.
Doplněné podklady pak předloží ministerstvu dopravy k novému rozhodnutí. Podle aktuálního harmonogramu ŘSD předpokládá jeho získání na přelomu let 2026 a 2027.
Poté bude nutné doplnit žádost o stavební povolení na Dopravním a energetickém stavebním úřadu, který letos v dubnu vydal nepravomocné stavební povolení.
ŘSD předpokládá podle Veselého získání stavebního povolení ve druhém čtvrtletí příštího roku. Stavba by v případě bezproblémového průběhu, tedy bez dalších odvolání, mohla začít ve čtvrtém čtvrtletí 2027.
Kromě rozšíření úseku o třetí pruh v obou směrech zahrnuje stavba také rozšíření mimoúrovňové křižovatky s D11. Součástí stavby budou protihlukové clony o délce téměř 3,7 kilometru.
Na úsek navazuje stavba nového mostu se šesti pruhy a s přídatnými pruhy přes Počernický rybník, pro kterou ŘSD vybírá zhotovitele. Před několika dny oznámilo, že přišlo pět nabídek, nejvýhodnější podalo sdružení firem Metrostav TBR a FIRESTA-Fišer.
Jejich nabídka činila 1,483 miliardy korun bez DPH a nabídlo nejkratší dobu výstavby. Původní odhad ceny byl 1,3 miliardy. Stavba by měla začít letos.
V současnosti je ve výstavbě 12,6 kilometru dlouhý úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1, jehož stavba začala v prosinci 2024 a řidičům se má otevřít koncem roku 2027. Zahájení výstavby chybějících 28,8 kilometru severních úseků Pražského okruhu mezi Satalicemi a Ruzyní, které povedou přes Březiněves a Suchdol, je v plánu v roce 2028 a dokončení v roce 2031.
Pro úsek mezi Suchdolem a Březiněvsí vrcholí výběr návrhu na most přes Vltavu. „Připomínkové řízení k návrhům bude ukončeno do 15. května 2026. Projednání materiálu na Centrální komisi Ministerstva dopravy se tedy uskuteční na nejbližším možném zasedání po tomto termínu,“ sdělil mluvčí ministerstva František Jemelka.
Podle dřívějších informací serveru Zdopravy již ŘSD odeslalo na ministerstvo doporučení vybrat návrh od společností Stráský, Hustý a partneři a Studia acht.
Na most bude na straně Suchdola navazovat mimoúrovňová křižovatka, jejíž veškeré větve budou zahloubené, a v katastru Suchdola bude okruh vedený v tunelu.