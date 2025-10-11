Zařízení Schieszlovy vily rozkradli bezdomovci. V zimě hrozí rozdělávání ohně

Štěpánka Pavlína Borská
  17:02aktualizováno  17:02
Stavební práce na dvou vilách v památkové zóně Na Hřebenkách – Schieszlově vile a vile Štěpánka – zastavil před necelými dvěma lety magistrát. Architekt Petr Kolář ze studia ADR, který pracuje pro developera a vlastníka domů Martina Kulíka, nyní upozornil, že ve vilách přespávají bezdomovci a narkomani. Kolář proto napsal otevřený dopis radnici Prahy 5, ve kterém žádá o posílení hlídek městské policie u opuštěného domu a sousední částečně zbourané vily.
Historická Schieszlova vila usazená na smíchovském úpatí Petřína

Historická Schieszlova vila usazená na smíchovském úpatí Petřína | foto: Petice.com

Začalo bourání Schieszlovy vily v Praze 5. (7. listopadu 2023)
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří...
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří...
Schieszlova vila v Tiché ulici na Smíchově má být zbourána. Na jejím místě má...
12 fotografií

„Nedá se to hlídat. Museli bychom tam za obrovské náklady držet bezpečnostní agenturu. Posíláme ji tam jednou za měsíc, aby tam aspoň trochu udělala pořádek. Navíc se obáváme, že s chladnějším počasím hrozí zakládání ohňů, to by mohla být ještě nebezpečnější situace. Přespává tam třeba 20 lidí,“ podotkl Kolář.

Spor o Schieszlovu vilu

Podle architekta nezvaní obyvatelé už ukradli vše, co se dalo. Také poničili koupelny, které byly předtím v relativně dobrém stavu, takže by se daly opravit. Kolář se bojí, že k úhoně přijdou i parkety. „Mrzí nás to, protože to ovlivňuje okolí a lidi v sousedství,“ dodal.

Investor Kulík podle něj doufá, že stavba bude zase pokračovat, o prodeji nemovitostí proto neuvažuje.

Spor o Schieszlovu vilu v ulici Tichá 6 se mezi místními a developerem táhne od května 2023, kdy stavební úřad Prahy 5 i odbor památkové péče magistrátu demolici vily povolily. Kolář si podle svých slov od památkářů předem vyžádal stavebněhistorický průzkum.

„Po přestavbách nic z původního domu nezbylo. Není tam nic, co by se mělo archivovat. Památkáři dokonce napsali, že dům navrhují nahradit soudobou dobrou architekturou,“ popsal Kolář.

Na místě Schieszlovy vily má podle vizualizací studia ADR stát čtyřpatrový obytný dům. V současnosti je tato vila napůl zbouraná. Demolovala se například střecha.

Lidé jsou proti demolici Schieszlovy vily. Spí tam bezdomovci, zlobí se architekt

Naopak vila Štěpánka ze začátku 20. století, která stojí v Tiché 5 a žádné demoliční práce na ní neprobíhaly, je podle památkářů velmi dobře zachovalá, takže má zůstat. „Ručím svým jménem, že budova bude za dva roky špičkově zrekonstruovaná, zcela v původním duchu,“ tvrdí Kolář. Podle něj se nemovitosti buď prodají jako celek, nebo jako dva rodinné domy.

Petiční výbor za záchranu Schieszlovy vily a památkové zóny Na Hřebenkách nevidí k demolici důvod. Chce, aby se vrátila do původního stavu. Výzvu podepsalo 2 903 lidí.

„Schieszlova vila je jedním z původních domů se zahradami Na Hřebenkách, které jsou zákonem chráněny jako památková zóna. Tyto domy lze udržovat, citlivě rekonstruovat, ne však bourat nebo zastavovat přilehlé zahrady, jak se snaží svým bezprecedentním, nekulturním počínáním developer,“ odůvodnil Vít Makarius z petičního výboru.

Proti bourání vily se vyslovila také pátá městská část a ministerstvo kultury. Stavba stojí i kvůli stále probíhajícím soudním sporům mezi developerem a místními. „V běžících správních a soudních řízeních usilujeme o to, aby stavební povolení, o jehož rozporu se zákonem dnes pochybuje jen málokdo, bylo zcela zrušeno,“ přiblížil Makarius.

Radnice Prahy 5 sice policisty i strážníky o větší dohled požádá, zároveň ale chce, aby developer vilu zabezpečil. Místostarosta pro bezpečnost Petr Lachnit (ANO) podotkl, že radnice žádné stížnosti kromě zmíněného dopisu od architekta nezaznamenala.

Historická Schieszlova vila usazená na smíchovském úpatí Petřína
Začalo bourání Schieszlovy vily v Praze 5. (7. listopadu 2023)
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří proti záměru majitele domu uspořádali on-line petici s asi 2600 podpisy, proti tomu svolali protestní shromáždění. Domu z počátku 20. století místní obyvatelé přezdívají Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla, který v ní žil a pracoval. (9. listopadu 2023)
Bagr začal bourat zdi historické vily na úpatí Petřína. Místní obyvatelé, kteří proti záměru majitele domu uspořádali on-line petici s asi 2600 podpisy, proti tomu svolali protestní shromáždění. Domu z počátku 20. století místní obyvatelé přezdívají Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla, který v ní žil a pracoval. (9. listopadu 2023)
12 fotografií

„Namísto toho, aby je zacelil, například bedněním, nechává developer dveřní a okenní otvory i vršek Schieszlovy vily nezakrytý, a nechrání tak dům proti vniknutí nepovolaných osob, ani klimatickým vlivům. Přitom Schieszlovu vilu developer může zabezpečit jednoduše, rychle a levně, jak je to běžné,“ domnívá se Makarius.

Další neobývaný dům, který stojí také v Tiché ulici, má některá okna zabedněná. Nechvalně však dopadl hotel Vaníček stojící výše nad Schieszlovou vilou. Postupně se z něj stal squat a obývají ho bezdomovci. Ve vilové čtvrti Na Hřebenkách jde ale o výjimky. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové chátrá ještě dům na Kobrově ulici v parku Sacré Coeur.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Silnice I/50 je u Buchlovic uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Omezení by mělo trvat ještě...

11. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Silnice I/50 je u Buchlovic uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Omezení by mělo trvat ještě...

11. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

11. října 2025  17:22,  aktualizováno  18:41

Pochod připomněl Pittra a Fierzovou, kteří se starali o děti přeživší válku

Pochod provázející účastníky mezi čtyřmi středočeskými zámky dnes připomněl Přemysla Pittra a Olgu Fierzovou, kteří se starali o děti přeživší druhou světovou...

11. října 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výroba i propouštění. Snem je elektrická oblouková pec, říká generální ředitel Nové huti

Pracoval už na nejvyšších postech v kopřivnické Tatře nebo ve společnosti Vítkovice Steel. Nyní se Radek Strouhal staví do čela společnosti Nová huť, která chce obnovit výrobu v areálu někdejší obří...

11. října 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům

Hlavní hvězdou sobotního přesunu amerického tanku Sherman přes střechu třípodlažního domu v Plzni, byl bezesporu jednapadesátiletý jeřábník. Muž, který seděl v kabině jeřábu AC 500, byl nervózní jen...

11. října 2025  17:32

Developer plánuje proměnu Špindlerova Mlýna, lidé mohou přispět svými názory

Lidé ze Špindlerova Mlýna na Trutnovsku si dnes mohli promluvit se zástupci developerské společnosti Penta Real Estate, která plánuje proměnit centrum města....

11. října 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

6. října 2025  13:08,  aktualizováno  11.10 17:17

Marpo: Táta si dělal věci po svém, to jsem po něm asi zdědil. Komentáře na netu čtu, ale mám hroší kůži

Hudebník Otakar Petřina, známý jako Marpo, vydává dnes album s názvem Making Country Music Cool Again. Desáté studiové album žánrově navazuje na desku Cowboys & Dreamers z loňského července. Křest...

11. října 2025  17:17

Výluka na Andělu. Víkendové omezení tramvají přehledně

Tramvajové výluky zkomplikuji o víkendu dopravu v Praze. Dopravní podnik kvůli opravám tratí a rekonstrukcím omezí provoz především na Praze 5 – v okolí Anděla a směrem na Řepy. V některých úsecích...

9. října 2025  11:58,  aktualizováno  11.10 17:04

Zařízení Schieszlovy vily rozkradli bezdomovci. V zimě hrozí rozdělávání ohně

Stavební práce na dvou vilách v památkové zóně Na Hřebenkách – Schieszlově vile a vile Štěpánka – zastavil před necelými dvěma lety magistrát. Architekt Petr Kolář ze studia ADR, který pracuje pro...

11. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Únik plynu v Chebu dočasně zastavil provoz na železniční trati

Únik plynu v sobotu odpoledne nakrátko zastavil provoz na železniční trati u chebského nádraží. Plyn unikl při výkopových pracích. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky nešlo o velký únik,...

11. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.