Nové značky u škol řidiči často přehlížejí. Rodiče nechávají auto kdekoli, kde je volno

Štěpán Kult
  7:32aktualizováno  7:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Štěpán Kult, MF DNES

Na ulice kolem základních škol se v ranních hodinách opět vrátil dopravní chaos. Nervózní rodiče hledají místo k zaparkování, často ale ve spěchu nechávají auto stát kdekoli, aby rychle doprovodili dítě do školy.

„Představte si, že to udělá pět aut po sobě. Roste tím bezpečnostní riziko a řidiči začnou být netrpěliví,“ uvedl pražský koordinátor BESIP Oldřich Kassl.

V drtivé většině jde podle něj o rodiče žáků 1. a 2. třídy.

Radnice proto zavádějí takzvané školní ulice. Začátkem druhého školního týdne začaly v tomto dopravním režimu fungovat ulice u ZŠ Hovorčovická v Praze 8 a u ZŠ profesora Švejcarav Praze 12. Obě radnice hodnotí první provozní den kladně.

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„Počítali jsme s určitým nepochopením ze strany místních obyvatel a rodičů, ale vše proběhlo v pořádku,“ popsala mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.

Řidiči zákaz ignorují

Školní ulice zakazují průjezd vozidel od 7.30 do 8.00. Jejich princip spočívá v tom, že rodiče zaparkují auto dál od školy a s dítětem dojdou pěšky.

„Doprava se zklidnila a nejezdí tu jedno auto za druhým. Situaci ale budeme dál sledovat,“ doplnil radní pro dopravu Martin Jedlička (Společně pro Prahu 8). Kromě cedulí se zákazem vjezdu radnice upravila pět křižovatek, aby byly pro chodce více bezpečné.

Ideální by bylo zároveň zajistit záchytná parkoviště, ale není pro ně místo.

Oldřich Kassl, pražský koordinátor BESIP

„Vycházeli jsme z průzkumu mezi rodiči i dětmi. Cílem bylo zjistit, kudy chodí a jak cestu udělat bezpečnější,“ řekl Jedlička s tím, že dvě z těchto křižovatek denně využije kolem 220 žáků ze ZŠ Hovorčovická.

Společně se vznikem školní ulice radnice také připravila tři nová parkoviště pro krátkodobé zastavení u blízkého domova pro seniory.

Zavedení bezpečnějšího režimu může narazit na nepozornost řidičů. „Podle mě by sem měli také dát oranžové kužely. Zákaz vjezdu totiž řidiči mohou přehlédnout,“ sdělila jedna z učitelek, která šla v pondělí ráno do střední školy Trivis. Ta se ZŠ Hovorčovická sousedí, takže se opatření dotýkají i této školy.

Na porušení zákazu byla hned první den upozorněna také policie. „Přijali jsme jedno oznámení týkající se porušení zákazu vjezdu. V době, kdy místo prověřovala hlídka, ale k žádnému protiprávnímu jednání nedocházelo,“ uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

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Větší množství stížností na porušování zákazu řeší Praha 1 v Klimentské ulici, kde nové opatření platí už týden. „Řidiči jezdí po paměti a změny dopravního značení jednoduše přehlédnou. Ostatně o pár metrů dál stále někteří vjíždějí do protisměru jednosměrky, kterou jsme otočili už před několika měsíci,“ popsal radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (GEN).

Na řidiče budou proto od začátku tohoto týdne dávat pozor strážníci. „Nejde nám o rozdávání pokut, ale o to, aby si na nový režim co nejrychleji zvykli,“ dodal Ryvola.

Pro přehlednější označení školní ulice se oranžové dopravní kužely používají například u ZŠ Jílovská v Praze 4. „Školní ulice funguje bez problému už rok. Doprava je klidnější a rodiče jsou spokojení,“ uvedl ředitel školy Petr Hamáček.

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Projekt Bezpečné cesty do školy usiluje o to, aby byly školní ulice všude. Není to ale jednoduché, protože prostor každé školy je specifický.

„Vzniká při tom otázka, kde auto nechat. Ideální by byla záchytná parkoviště, ale to je nereálné, protože pro ně není místo. Možné to je jen u nově stavěných škol, kde se s parkovišti dopředu počítá,“ vysvětlil Kassl. Zavedení školní ulice může podle něj pomoct převážně u škol, kde je jednosměrný provoz.

Ne všude to jde

Komplikované by to bylo například u škol, které sídlí na frekventovaných komunikacích, jako je Zenklova či Londýnská.

„Myšlenka školních ulic je dobrá. Problém může nastat s rezidenty, které může omezovat, a se zásobováním,“ dodal Kassl. Řešením může být i uzavření části provozu. K tomu už před lety přikročila Praha 8 v prostoru kolem ZŠ Na Slovance. „Část úseku radnice uzavřela. Chodí po něm desítky dětí. Radnice se školou do budoucna plánuje prostor využít pro asfalt art,“ popsal Jedlička.

O zavedení školní ulice žádají ředitelé či zřizovatelé. Před samotným spuštěním škola informuje rodiče o budoucích dopravních opatřeních. V hlavním městě je celkem 15 školních ulic. Z toho nejvíce jich lze nalézt v Praze 6 a Praze 7. Do budoucna mají vzniknout další.

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