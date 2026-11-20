Hnutí STAN, SPOLU a Praha sobě ve čtvrtek stvrdily novou koalici a vy jste usedl v radě s gescí smart cities, inovací, energetiky a legislativy. Když se podíváte po Evropě, existuje nějaké město, které je pro vás v chytrých technologiích jasným vzorem?
Měl jsem osobní zkušenost a možnost vidět, jakým způsobem se rozvinulo Bavorsko, konkrétně Mnichov a sousední městečko Oberpfaffenhofen. Pokud bychom Mnichov vzali jako vzor, dokázal neuvěřitelný pokrok kupředu v odvětvích s nejvyšší přidanou hodnotou – od kosmických technologií a obranného průmyslu až po zpracování obrovského množství dat.
Vesmírný průmysl dnes není jen o tom, že vypustíte raketu nebo družici. Mnohem větší byznys je v takzvaném downstreamu, tedy v aplikacích, které ta data převádějí lidem do mobilu. Každý, kdo v telefonu používá navigaci Waze, využívá data z družic, aniž by o tom přemýšlel. A přesně v tom je Mnichov extrémně šikovný – vzniká tam spousta nových firem, které staví na práci s daty a nabízejí je veřejnosti. Rád bych se tomu přiblížil.
Té nabídky si vážím a velmi rád ji využiju. EUSPA je pro Českou republiku strategicky natolik významná instituce, a na dlouhou dobu jediná evropská agentura u nás, že se o ni musíme starat na všech úrovních.
Pavel Dobeš
Co budou vaše úplně první tři konkrétní plány v nové funkci, které chcete rozjet co nejrychleji?
Zaprvé chci maximálně využít toho, že v Praze sídlí Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA) a podnikatelský inkubátor ESA BIC. Jsou to platformy, které dokážou propojit akademickou sféru, startupy i průmysl. Zadruhé bych rád rozšířil spolupráci kolem Kampusu Hybernská, kde město spolupracuje s Univerzitou Karlovou, aby se do ní zapojily i další pražské vysoké školy a soukromý sektor.
Tím třetím je takzvané předkomerční zadávání, tedy pilotní projekty pro městské firmy. Praha vlastní řadu podniků, jako jsou Technická správa komunikací (TSK), dopravní podnik nebo vodohospodáři. Tyto firmy samy nejlépe vědí, jaké mají v provozu problémy. Místo abychom jim říkali „něco vymyslete“, zadáme konkrétní problém startupům a univerzitám, aby ho zefektivnily a zlevnily. Výsledek pak přímo v ulicích otestujeme.
Kolem rozšíření sídla evropské agentury EUSPA se strhla debata. Pražské ANO v čele s Janem Hušbauerem kritizuje, že chybí pevné termíny. V jaké fázi jednání jsou?
Agentura EUSPA v Praze už dnes funguje, ale jde o její zásadní rozšíření zhruba o šest set až sedm set pracovních míst. Musíme udělat všechno pro to, abychom jí ve spolupráci se státem do dvou let nabídli takové podmínky a prostory, aby k dočasnému přesunu žádné agendy do zahraničí nedocházelo. Konkrétní lokalitu nechávám na jednání na úrovni vlády, která o detailech zatím sama veřejně nemluví.
Jsem ale optimista – v tomto bodě jsme za jedno i s ministrem Karlem Havlíčkem a rádi bychom udělali všechno pro to, aby tahle agentura tady byla a působila dál. Navíc na spolupráci s agenturou nemusíme čekat, až se něco postaví – data z jejích programů Galileo a Copernicus jsou veřejně přístupná, a dá se s nimi pracovat. To je už potom o nápadu, jak tahle data přenést do konkrétní aplikace pro uživatele.
Využijete při jednáních se státem i nabídku opozičního zastupitele Jana Hušbauera z hnutí ANO, který nové koalici nabídl pomocnou ruku?
Té nabídky si vážím a velmi rád ji využiju. EUSPA je pro Českou republiku strategicky natolik významná instituce, a na dlouhou dobu jediná evropská agentura u nás, že se o ni musíme starat na všech úrovních. Tady musíme mít pohled celé země a nekoukat na stranické kartičky.
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Zmínil jste, že jednou z hlavních priorit koalice má být stavba energocentra v Bubenči, které využije odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod. Kdy se kopne do země a kdy to lidé poznají na levnějším teple?
Rádi bychom v tomto čtyřletém volebním období dotáhli přípravu do stavu, kdy se vysoutěží zhotovitel stavby. Říct, že se kopne za rok, ale určitě nejde. Pokud jde o cenu, dostupnost energie neznamená vždy automaticky levnější teplo oproti stávajícímu stavu. Záleží na tom, zda energocentrum dokáže zajistit dodávky ze sta procent jako primární zdroj, nebo bude fungovat jen jako doplněk v kombinaci se stávajícími teplárnami a jejich rozvodovou sítí. O podobě spolupráce budeme teprve jednat.
Zůstaňme u energií. Minulá koalice rozjela instalace solárních panelů na školách a městských budovách. Chcete toto tempo zrychlit a co nabíječky pro elektromobily v pouličních lampách?
Fotovoltaiku chceme osadit ideálně na každou vhodnou veřejnou budovu města i městských částí – od škol a sociálních zařízení až po velké plochy dopravního podniku nebo vodáren, i když v centru nás samozřejmě limituje památková ochrana. U elektromobility pak budeme pokračovat v pomalém dobíjení z lamp veřejného osvětlení, které mají na starosti Technologie hlavního města Prahy. Zároveň ale chceme vytipovat městské pozemky s dostatečným příkonem, kde by soukromí provozovatelé mohli stavět ultrarychlé dobíječky. Nemyslím si, že by Praha měla provozovat vlastní síť „benzínek“, ale měla by pro ně připravit místa.
Řidiče v Praze trápí také hledání volných parkovacích míst. Chystáte nějaký chytrý systém, který by v reálném čase ukázal, kde v ulici je volno?
Nepředstavujme si to tak, že tady bude v každé ulici online svítit „tady zrovna je volné místo“ – takhle to hned tak fungovat nebude. Umím si ale představit mnohem důležitější informace o obsazenosti P+R parkovišť a parkovišť Technické správy komunikací a informování veřejnosti o volných místech právě tam. Spíš bych se teď ale zabýval možností propojit data z monitorovacích vozítek TSK s informacemi z registrů ministerstva dopravy.
K čemu by to v praxi sloužilo?
Tato vozítka při projíždění Prahou dokážou přesně identifikovat dlouhodobě odstavená vozidla a autovraky. Když tato data propojíme s městskou policií a správou služeb, dokážeme tyto autovraky mnohem rychleji dostat z ulic pryč. V Praze jich není zrovna málo a jejich odtažením uvolníme řadu parkovacích míst, která dnes řidičům zoufale chybí.
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Minulá koalice spustila Portál Pražana, přes který lidé vyřídí třeba poplatek za psa. Jak ho chcete dál rozvíjet?
Je to agenda sdílená s kolegou Michalem Biskupem, který má pod sebou IT a městskou firmu Operátor ICT. Portál Pražana bychom rádi rozšířili a propojili s Lítačkou a v uvozovkách i s Kartou Pražana. Cílem je zjednodušit lidem komunikaci s městem i jeho institucemi a do budoucna přes tuto platformu nabízet i různé slevy nebo výhody. Konkrétní podobu ale budeme teprve debatovat na úrovni koalice a detaily pak s kolegou představíme společně.
Má vaše energetická a technologická agenda podporu u prvního náměstka pro finance Tomáše Portlíka (ODS)?
Tomáš Portlík to teď nebude mít jednoduché, protože seznam koaličních priorit je dlouhý a teprve ho budeme v programovém prohlášení rozepisovat do konkrétních etap a rozpočtů. Z jeho strany ale vnímám jasnou podporu, protože si uvědomuje, že město se rozvíjí a bez dostatečných kapacit energií a sítí se v Praze nedá dál stavět. Záležet ale samozřejmě bude na tom, jak dobře budou naše projekty připravené a ekonomicky efektivní.