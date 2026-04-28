Rozchod na magistrátu. Pražští lidovci spojili síly s Prahou sobě, mají tři místa

Juliana Hámová
  19:22aktualizováno  19:22
Magistrátní koalice SPOLU, společný projekt ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se nyní otřásá. Lidovci do podzimních komunálních voleb zamíří po boku Prahy sobě a Zelených. Vývoj, o kterém se delší dobu spekulovalo, se tak definitivně potvrdil. Na kandidátce Prahy sobě se podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz objevila tři místa pro lidovce a dvě pro Zelené.
Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...

Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování původně občanské kandidátky, která se mění na městskou stranu. (13. března 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...
V ostravském hotelu Clarion se koná sjezd KDU-ČSL. Sjezd zahájili domácí...
Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...
V ostravském hotelu Clarion probíhá sjezd KDU-ČSL. (24. dubna 2026)
14 fotografií

Pro ODS je to překvapivá novinka. „Informace o tom, že má Praha sobě schválenou kandidátku, na které by měli figurovat zástupci KDU-ČSL, je pro mě nová. K takové kandidátce zatím žádné oficiální informace nemáme, proto bych ji nerada komentovala,“ řekla iDNES.cz pražská předsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Více než obrysy

Podle oslovených zástupců rodící se nové koalice není finální podoba kandidátky ještě uzavřená, obrysy jsou ale zřejmé.

„Sestavování kandidátky je pro každou stranu proces a nelze ho uzavřít za jedno odpoledne. Spolupráci s dalšími partnery v tuto chvíli neuzavíráme, ve vnitrostranických diskusích s ní pracujeme,“ uvedl předseda Prahy sobě Adam Scheinherr.

Podle informací, které sdělil iDNES.cz předseda pražské organizace KDU-ČSL Tomáš Kaplan, už strany pracují s konkrétními jmény. „Ještě nejsme finálně domluveni. Naši kandidáti jsou ovšem jasní, první bych měl být já, dvojkou je Pavel Mareš z Prahy 10 a trojkou Jana Skalková z Prahy 7,“ uvedl s tím, že další jednání stále probíhají.

Lidovci by podle aktuálního seznamu kandidátky Prahy sobě, kterou povede Adam Scheinherr, měli obsadit páté, jedenácté a šestnácté místo.

Podle politologa Jakuba Čapka z Institutu politologických studií nejde o překvapivý vývoj, ale spíše o vyústění dlouhodobější situace. „Už delší dobu se diskutovalo o tom, že by lidovci mohli SPOLU v Praze opustit. Jejich pozice v metropoli je dlouhodobě slabší – v zastupitelstvu mají pouze dva mandáty, výrazně méně než jejich dosavadní partneři,“ uvedl Čapek.

Právě proto podle něj dává smysl, že hledají novou strategii. Pokud by kandidovali samostatně, mohli by mít problém překročit hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva.

Spojení s Prahou sobě představuje pragmatické řešení. „Myslím si, že pro oba subjekty má spolupráce hlavně pozitiva. Samozřejmě tam může být nějaká zlá krev mezi lidovci a zbytkem SPOLU, ale i z vyjádření politiků z ODS a TOP 09 čtu, že chápou tento pragmatický krok,“ sdělil Čapek.

Rozhodnutí lidovců přichází po delším období nejistoty, kdy se vedle sebe objevovaly různé varianty možné spolupráce. Už dříve bylo z vyjádření jednotlivých aktérů patrné, že společná kandidatura v rámci SPOLU není samozřejmostí a že se debata postupně posouvá spíše k hledání nových partnerství. ODS zdůrazňovala důraz na programovou shodu a efektivní řízení města, zatímco kroky KDU-ČSL naznačovaly otevřenost i jiným směrům.

Právě tato rozdílná očekávání postupně vedla k ochlazení vztahů. Přesun lidovců tak podle politologů nepůsobí jako náhlý zlom, ale spíše jako logické vyústění dlouhodobějších jednání i strategických úvah před blížícími se volbami.

Kritika k přístupu vyjednávání

Zatímco ODS a TOP 09 zůstávají blízkými partnery, lidovci se vydávají vlastní cestou. Už dříve přitom z informací iDNES.cz vyplývalo, že se spolupráce ve stávající podobě otřásá.

Regionální rada ODS naznačovala, že pokračování SPOLU není samozřejmostí a kritizovala přístup KDU-ČSL k vyjednávání. Vadilo jí především to, že lidovci kladou důraz na rozdělení míst na kandidátkách namísto programové shody a zároveň nevylučují paralelní jednání s jinými partnery, včetně Prahy sobě. „Klíčové je, jak bude Praha fungovat. Neřešíme, kdo kde bude na kandidátce, ale kdo je připraven nést odpovědnost,“ uvedl tehdy kandidát na primátora a 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík.

Možná podoba kandidátní listiny Prahy sobě
PořadíJméno / Subjekt
1.Adam Scheinherr
2.Hanka Třeštíková
3.Jan Čižinský
4.Mariana Čapková
5.KDU-ČSL
6.David Bouz
7.Radka Šimková
8.Zelení
9.Jan Jaroš
10.Jana Bašusová
11.KDU-ČSL
12.Kamila Matějková
13.Petr Kutílek
14.Jiří Knitl
15.Petr Zeman
16.KDU-ČSL
17.Zelení
18.Alena Janďourková
19.Verona Ballay
20.Eva Svobodová
21.Jonáš Felkel
22.Sylva Svobodová
23.Václav Stránský
24.Zuzana Habartová

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

