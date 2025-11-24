Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání popsané v obžalobě nebylo podle soudního senátu trestným činem. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k pražskému vrchnímu soudu. Valenta obžalobu už dříve popřel, stejně učinili i ostatní stíhaní.
Soudkyně Kateřina Hayes konstatovala, že důkazní situace neumožnila závěr o vině ani jednoho z obžalovaných. Senát podle ní uplatnil zásadu, že soud v případě pochybností rozhodne ve prospěch obžalovaného. „Pro posouzení této věci bylo opravdu důležité, že jen trestní zákon vymezuje, co je trestným činem a každý může činit to, co není trestním zákonem zakázáno,“ doplnila dále soudkyně.

Státní zástupce v obžalobě tvrdí, že Valenta ovlivňoval výběrová řízení TSK ve prospěch své firmy Camea. Podnikatel vinu v minulosti odmítl, podle jeho obhájkyně poskytoval správě na její žádost odborné konzultace. Muži hrozilo za několikanásobné zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, poškození finančních zájmů EU a pletichy až desetileté vězení.

Zaměstnancům TSK podle soudkyně chyběly odborné znalosti k sestavení zadávací dokumentace některých zakázek. Obraceli se proto s žádostí o odborné informace na své stávající dodavatele, i na Valentu, se kterým měli dlouhodobý pracovní vztah. Podle soudu šlo v TSK o běžnou a známou praxi. Pro soud byl zásadní samotný obsah konzultací.

Veškeré provedené důkazy podle soudkyně svědčí o tom, že obsah konzultací nebyl k žádnému ze subjektů diskriminační. Podle soudu je také otázkou, jak jinak měli zaměstnanci informace získat. Soudkyně připustila, že některé konzultace byly neformální, to však podle ní nehrálo roli.

Přestavba Libeňského mostu se zastaví. TSK připravuje nový projekt i soutěž

Nejdražší zakázkou, kterou obžaloba popisovala, bylo dodání telematického dohledového systému v hodnotě 58 milionů korun bez DPH. Pod telematiku spadají zařízení na měření rychlosti, navigační systémy či elektronické informační cedule.

Projekt spolufinancovala EU. Mezi dalšími tendry zmíněnými v obžalobě byla například třicetimilionová zakázka na údržbu měřicích zařízení v Praze či čtyřmilionová zakázka na měření úsekové rychlosti ve Vršovicích.

Zakázky TSK jen vyvoleným. Za manipulaci tendrů soudí 15 lidí a čtyři firmy

Vedle Valenty a jeho společnosti dnes soud osvobodil bývalého vedoucího oddělení telematických systémů TSK Jaromíra Muchku, jeho podřízenou Marii Šedivou, vedoucí zakázkového oddělení TSK Kateřinu Honzátkovou nebo právníka firmy Camea Martina Dolejšího. Obžaloby zprostil i firmy Amaio Technologies, NTD Group a Media Channel a také jejich představitele.

Obžaloba původně mířila na více lidí, technický šéf Camey Otto Fučík se ale dohodl se státním zástupcem na peněžitém trestu, který loni na jaře schválil soud. Obviněn byl také někdejší šéf i náměstek TSK Ladislav Pivec, jeho stíhání však státní zástupce zastavil kvůli mužovu špatnému zdravotnímu stavu.

Kvůli délce podané obžaloby dnes soudkyně část výroku rozsudku místo čtení pouze promítla, své rozhodnutí také více než dvě hodiny odůvodňovala.

České dráhy převezmou další Regiofoxy. Jezdit budou z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi

TSK je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město. Společnost spravuje silnice, stará se také údržbu dopravního značení, světelné signalizace, chodníků, mostů či nábřežních zdí. Stát dnes soud s nárokem na náhradu škody odkázal na civilní řízení.









