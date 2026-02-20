Spádovost nemá být jen u škol, které jsou unikátní, míní pražský radní

Jana Sobíšková
  16:32
Ustanovit spádovost také v případě většiny středních škol, zejména u všeobecných oborů, jako jsou gymnázia či lycea, chce pražský radní pro školství Antonín Klecanda. Děti z jiných krajů by měly podle magistrátu ideálně zůstávat ve svých krajích a nedojíždět za středním vzděláním do Prahy, jak se to často děje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pátek je posledním dnem, kdy je možné podat přihlášku na střední školu. V Praze by letos mělo skončit 11 820 deváťáků, což je méně než v loňském roce, kdy žáků vycházejících ze základních škol bylo 12 011. Školy zřizované hlavním městem nabízejí letos o 108 míst více než loni, celkem 12 299.

Když se připočtou kapacity škol soukromých či církevních, nabídka převyšuje poptávku bohatě - míst je celkem 19 743. Ovšem jsou tu ještě zájemci mimopražští. Praha se proto snaží o spádovost.

V číslech, která dnes představil magistrát, je zahrnutá i více než stovka nových židlí na čtyřletých gymnáziích a lyceích. Podle radního hl. m. Prahy pro oblast školství Antonína Klecandy není však pravda, že právě o tento typ škol by byl největší zájem.

Rok 2026 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

„Když se kouknu na data z posledních dvou let, tak Smíchovská střední průmyslová škola s gymnáziem na Arbesově náměstí byla přetížená o hodně víc v oboru jako kyberbezpečnost než v tom gymnazijním. Obdobně obchodní akademie jsou daleko víc přetížené než gymnázia,“ poukázal Klecanda s tím, že nesouhlasí ani s tvrzením, že děti si na gymnázia netroufají.

„Když diskutuji s rodiči deváťáků, slýchám, že syn chce třeba na elektro, holka na obchodku, ale kdyby jim to nevyšlo, chtějí něco v blízkosti domova, což je gymnázium. Takže není to tak, že by si nevěřili na gymnázium, chtějí na obor, který je láká, ale ne dojíždět někam dál. Takže když vidí, že další elektro mají přes půl Prahy, dá si na to druhé místo něco blízko,“ míní radní.

Jak se vyznat v labyrintu středních škol? Praktický průvodce přijímacími zkouškami

V prvním kole se podle něj ale nedostanou všichni uchazeči. Někteří rodiče podají tři přihlášky na gymnázia a nesázejí na „lehčí“ jistotu, Praha je zároveň přetížená poptávkou žáků z jiných krajů. „Jestli někdo čeká, že v prvním kole se dostanou všichni žáci, tak nedostanou. Máme všichni svobodnou možnost, kam se hlásit. V prvním kole, počítám, že se patnáct až dvacet procent dětí nedostane a bude z toho zase ohromná šou. Ale ono si to velmi dobře sedne v druhém kole,“ uklidnil Klecanda.

Uvolní se totiž místa i ve školách, kde bylo po kole prvním plno, protože někteří přijatí se vzdají přijetí, když uvidí, že ve druhém kole má volno škola, kam „vlastně“ chtěli. „Takže některé školy, které po prvním kole říkaly, že druhé nevyhlásí, tak vyhlásí třetí i čtvrté a kapacity doplňují v září,“ řekl radní.

Snaha o spádovost

Děti z jiných krajů by měly podle magistrátu ideálně zůstávat ve svých krajích a nedojíždět za středním vzděláním do Prahy. „Mně by se líbilo, kdyby u obecných škol, které máme všude v republice, jako gymnázia, obchodky a tak, byl nějaký druh spádovosti třeba v prvním kole, jinými slovy například Liberečáci by nepřišli o své děti a Praha by nebyla zbytečně zatížená dalšími dětmi,“ uvedl Klecanda.

Praha podle něj už začala jednat s Asociací krajů ČR, kde se téma zatím otevřelo alespoň u speciálních škol. „Přijali jsme usnesení ke spádovosti u speciálního školství. U středních škol se zatím bavíme neformálně a názory se výrazně liší,“ řekl radní.

Příprava na přijímačky na střední školu ZDARMA: vyzkoušejte tyto aplikace a testy

Neví však, jestli se toho podaří Praze dosáhnout, ač se o to snaží. „Museli by s tím všichni souhlasit, pak věřím, že by se to změnilo legislativně. Zatím ale, když toto Praha navrhovala, tak všichni řekli: Jste hrozní, že chcete omezovat výběr,“ komentoval. Ponechal by ovšem spádovost u škol, které jsou unikátní, jako je například konzervatoř v Praze nebo rybářská škola v Jižních Čechách, které jsou jediné v republice.

„Jenže cokoliv Praha chce změnit v parlamentu, nemá šanci, když je sama,“ konstatoval. Spádovost by naopak zachoval a hájil u škol mateřských a základních. Líbí se mu metodika ověřování skutečného bydliště budoucích prvňáků, kterou praktikují některé městské části, aby zamezili takzvané spádové turistice.

Praha 6, která s kontrolou trvalého bydliště budoucích žáků před třemi legy jako první začala, se kvůli odmítnutí evidentního spádového turisty odvolala k soudu poté, kdy magistrát její rozhodnutí vetoval a donutil ji hocha přijmout. Soud v únoru rozhodl, že nyní třeťáka si má škola již ponechat, ověřování adres však posvětil, čímž dal zelenou metodice, kterou od Prahy 6 postupně přebírají další městské části.

Na gymnázia častěji odcházejí žáci ze slabších škol, ukazují data inspekce

„Je dobře, že soud jasně definoval, že městské části můžou zjišťovat skutečné bydliště, protože v případě mateřských i základních škol spádovost má fungovat. Postup Prahy 6 je zcela v pořádku a jsem rád, že soud to uznal,“ komentoval Klecanda.

Rodič budoucího školáka může dát kamkoliv přihlášku, přičemž spádová škola ho vždycky vezme. „Ty ostatní ho můžou vzít a nemusí, podle naplněnosti. V případě, že je to v oblasti, kde se hodně staví, je tam žáků hodně, tak rodičům bohužel nemůžou vyjít vstříc, jelikož spádoví mají přednost. Ale na druhou stranu si myslím, že jak se říká, že jedna škola je lepší a druhá ne, tak je to mnohdy subjektivní mínění rodičů.“

