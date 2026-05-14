Nemalé investice do této prémiové technologie jsou součástí dlouhodobé strategie majoritního vlastníka PVK – společnosti Veolia –, jež Prahu posunuly mezi evropskou vodohospodářskou špičku. Systém SWiM NG (Smart Water integrated Management – New Generation) navazuje na předchozí generaci, která se v hlavním městě používala více než deset let.
Propojuje dispečerské řízení vodohospodářských zařízení, monitoring kvality vody, krizové řízení, plánování údržby i komunikaci s odběrateli. Nová verze využívá umělou inteligenci a pokročilé datové analýzy, které dokáže v reálném čase precizně vyhodnocovat.
„Rozvoj systému SWiM je přirozenou součástí dlouhodobého plánu digitalizace klíčového českého vodárenského provozu. Nová generace nám umožňuje posunout řízení infrastruktury na vyšší úroveň – zejména v oblasti predikce, bezpečnosti a efektivity,“ říká Philippe Guitard, předseda představenstva PVK a ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu.
Vývoj, který trval čtyři roky, zahrnuje i rozšířenou funkcionalitu systému – energetický dispečink, pokročilý geografický informační systém, kompatibilitu s BIM a další nástroje pro sledování stavu technologií včetně jejich životního cyklu. Celé řešení je navíc velmi intuitivní a pro pracovníky v terénu dostupné i v mobilní verzi.
Co to znamená pro Pražany
Změny, které SWiM NG přináší, se promítají do každodenního fungování města. „SWiM propojuje řízení výroby a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod i krizové řízení do jednoho celku, což nám umožňuje reagovat rychleji a efektivněji v běžném provozu i v situacích komplikovanějších,“ říká Petr Mrkos, generální ředitel PVK.
A dodává: „Pro obyvatele Prahy a části Středočeského kraje to znamená především větší jistotu, pokud jde o stabilní dodávky vody, rychlejší řešení poruch, ještě důkladnější kontrolu kvality vody a samozřejmě připravenost na mimořádné situace, jako jsou například povodně.“
Efektivnější provoz a snižování ztrát pitné vody
Pražská vodohospodářská soustava patří k největším v České republice a její řízení se dlouhodobě opírá o kombinaci moderních technologií a systematické práce s daty. Právě tento přístup se nejvýrazněji promítá do oblasti snižování ztrát v distribuční síti, která patří mezi klíčové priority společnosti PVK.
Díky dlouhodobé strategii a kontinuálním investicím se daří tyto ztráty postupně omezovat. V roce 2025 tak klesly na zhruba 15 %, což je historicky nejnižší hodnota. Ještě na přelomu tisíciletí přitom ztráty přesahovaly třetinu dodané vody a v polovině 90. let se pohybovaly dokonce kolem 40 %.
Za tímto vývojem stojí nejen systematická obnova infrastruktury, ale také cílené vyhledávání skrytých úniků. PVK v této oblasti kombinuje osvědčené diagnostické postupy s nejmodernějšími technologiemi, což umožňuje rychlejší a přesnější identifikaci problémů. Jen v roce 2025 bylo takto prověřeno přes 3 000 kilometrů vodovodní sítě a odhaleny více než tři stovky skrytých úniků vody.
Zkušenosti z velkých měst
Na vysokou úroveň řízení vodárenské infrastruktury se Veolia soustřeďuje napříč svými provozy ve velkých městech po celém světě, kde zajišťuje vodárenské služby – například v Berlíně, Šanghaji nebo americkém Indianapolisu.
Společnost dlouhodobě klade důraz na rozvoj nejnovějších technologií, implementaci nástrojů pro sledování, řízení a optimalizaci vodního cyklu – od monitoringu kvality vody přes řízení sítí až po plánování údržby a investic.
„Bez digitalizace a systematické práce se získanými daty dnes nelze vodárenské soustavy v takto velkém měřítku efektivně řídit. Projekty, jako je nová generace SWiM, jasně ukazují, jakým směrem se bude vodárenství v příštích letech dál vyvíjet,“ uzavírá Philippe Guitard.