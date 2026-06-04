Cyklista zemřel po srážce s autobusem v Krči, provoz je pozastavený

Autor: mikp
  20:02
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V Praze v ulici Vídeňská ve čtvrtek večer zemřel cyklista. K tragické nehodě došlo po srážce s autobusem, příčiny nehody nyní policie vyšetřuje. Na místě zasahovaly složky záchranného systému.
Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)

Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)
Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)
Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)
Po srážce s autobusem zemřel v Praze v ulici Vídeňská cyklista. (4. června 2026)
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Nehoda se stala u křižovatky s ulicí U krčského nádraží. „Došlo ke srážce, ale jakým způsobem, to ještě nedokážeme říct,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Záchranáři se snažili cyklistu oživit, jejich snaha ale nebyla úspěšná. Nikdo jiný zraněný nebyl.

Policisté v místě nehody dočasně zastavili dopravu. U řidiče autobusu provedli podle Hrdiny dechovou zkoušku, která byla negativní.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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