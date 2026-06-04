Nehoda se stala u křižovatky s ulicí U krčského nádraží. „Došlo ke srážce, ale jakým způsobem, to ještě nedokážeme říct,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Záchranáři se snažili cyklistu oživit, jejich snaha ale nebyla úspěšná. Nikdo jiný zraněný nebyl.
Policisté v místě nehody dočasně zastavili dopravu. U řidiče autobusu provedli podle Hrdiny dechovou zkoušku, která byla negativní.
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