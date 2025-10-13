Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek

Adam Hejduk
  16:32aktualizováno  16:32
Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib z Pirátů a Jiří Pospíšil z TOP 09 koncem roku rezignují na své posty v Radě hlavního města Prahy. Stali se totiž novými poslanci. Dopravy se tak ujme Jaromír Beránek (Piráti) a oblast kultury převezme Tomáš Slabihoudek (TOP 09). Hřib a Pospíšil skončí v pražské radě na prosincovém zastupitelstvu a nadále zůstanou pouze řadovými zastupiteli.
Zleva Jaromír Beránek (Piráti) a Tomáš Slabihoudek (TOP 09)

Zleva Jaromír Beránek (Piráti) a Tomáš Slabihoudek (TOP 09) | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Jiřího Pospíšila má nahradit radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09). „Rozumně se domluvit na něčem jako je personální změna v radě je projevem selského rozumu a slušnosti,“ podotýká Pospíšil. Slabihoudek se stane jen řadovým členem rady, na pozici náměstka se posune stávající radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

Záměr rezignovat vyjádřil Pospíšil už před půl rokem, tehdy výhradně z rodinných důvodů. Plán ale narazil u Pirátů, kteří dopředu avizovali, že pro zvolení Slabihoudka do pražské rady nebudou hlasovat, dokud SPOLU nepodpoří pirátské priority, jako je třeba omezení průjezdu po Smetanově nábřeží a části Malé Strany.

Ženíšek vážně přemýšlí o kandidatuře na nového předsedu TOP 09

I za Hřiba už Piráti vybrali náhradu. Gesci dopravy by po něm měl přebrat předseda výboru zastupitelstva pro zahraniční vztahy a EU fondy Jaromír Beránek (Piráti). „Jedná se o změnu koaliční smlouvy v personálním složení rady, proto tuto úpravu musí schválit krajské fórum Pirátů,“ informuje Daniel Mazur, radní pro IT a předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Koaliční partneři budou po Hřibovi před předáním funkce chtít podrobný přehled o stavu projektů v jeho gesci. „Doprava je pro Prahu nejdůležitější resort. Proto očekáváme od pana náměstka Hřiba ‚dopravní účet‘, jasný soupis stavu všech klíčových projektů – od velkých staveb přes výběrová řízení až po soudní spory,“ sděluje předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík (ODS).

Jiřího Pospíšila v radě nahradí stávající radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek

V posledním roce před komunálními volbami se očekává v pražské dopravě sice pár radostných událostí, ale také řada starostí. Nemluvě o debatách o parkovací reformě nebo zdražení jízdného v MHD.

Sice s výrazným zpožděním ale přeci jen by měl být z jara konečně dokončený Dvorecký most, jehož stavbu zahajoval ještě bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Nejistá budoucnost

Naproti tomu, kdy dojde k přestavbě Libeňského mostu, nemá v současné chvíli nikdo ani ponětí. Už v květnu město zahájilo stavbu nové části soumostí nejblíže Palmovce. Další části mostu, včetně té přes řeku, pak bylo původně v plánu opravit a v tomto duchu také Technická správa komunikací vysoutěžila tendr.

Na konci roku 2023 ale radní schválili aktualizaci studie, podle které most už nelze pouze zrekonstruovat, ale vyjma pilířů je nutné postavit repliku. Nový tendr ale město nevypsalo a práce nad limit původní studie pro rekonstrukci nedávno pravomocně zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Pražský okruh nemusí vést v polích tunelem, míní lídr Pirátů Hřib

„Z citlivé rekonstrukce se po změnách stává drtivá demolice stěžejních objektů a nahrazení původních objektů objekty nově postavenými, a to bez provedení nového zadávacího řízení,“ uvedl v rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Podobně nejasná je i budoucnost metra D. Jeho druhá část se podle původního harmonogramu měla začít stavět ještě v roce 2023, ale dosud není ani uzavřená smlouva s vítězem.

Její podpis navíc minulý týden zakázal Krajský soud v Brně, ke kterému se žalobou obrátil účastník vyloučený z tendru. Je tedy otázka, zda se v tomto volebním období podaří stavbu aspoň jedné části zahájit, jelikož budování té první začalo už v dubnu 2022.

Pár zaseknutých projektů čeká také na Slabihoudka. Zpoždění nabírá především rekonstrukce Divadla na Vinohradech.

Rakušan plánuje setkání s Fialou a Hřibem, chce jednat o spolupráci v opozici

Už před dvěma lety ředitel divadla Tomáš Töpfer předal magistrátu celý projekt rekonstrukce „v mašličkách“. Dosud ale není jasné, kdo divadlo opraví a hlavně kdy s tím začne. Magistrát sice vypsal tendr, do kterého bylo možné podávat nabídky až do začátku tohoto roku, dosud ale vítěze nevybral.

Obdobně je na tom Šlechtova restaurace ve Stromovce, jejíž opravu řeší stávající koalice celé volební období a rovněž zatím nevyhodnotila výsledky tendru, do kterého bylo možné se hlásit do půlky července.

Výsledky - Hlavní město Praha

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

33,97 %
strana získala 216 098 hlasů
9
-2

ANO 2011

19,83 %
strana získala 126 170 hlasů
5
0

Česká pirátská strana

16,89 %
strana získala 107 442 hlasů
4
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13,4 %
strana získala 85 260 hlasů
3
-3

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

5,23 %
strana získala 33 292 hlasů
1
0

Motoristé sobě

5,15 %
strana získala 32 791 hlasů
1
+1

Stačilo!

2,74 %
strana získala 17 461 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,71 %
strana získala 4 561 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 527 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,21 %
strana získala 1 372 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,18 %
strana získala 1 179 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,15 %
strana získala 984 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,12 %
strana získala 820 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,12 %
strana získala 771 hlasů
0
0

Levice

0,12 %
strana získala 764 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,11 %
strana získala 709 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,11 %
strana získala 703 hlasů
0
0

Volt Česko

0,09 %
strana získala 614 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0,09 %
strana získala 612 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 491 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0,06 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,05 %
strana získala 339 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0,04 %
strana získala 282 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,03 %
strana získala 210 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,02 %
strana získala 161 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

