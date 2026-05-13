Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Autor: pari
  9:12aktualizováno  11:37
Silnici na trase mezi Strakonicemi a Prahou u Zbraslavi ve směru do metropole od rána blokuje nehoda autojeřábu, který se z dosud neznámých příčin převrátil na bok. Nehoda je bez zranění. Na místě probíhají vyprošťovací práce, které potrvají do odpoledních hodin. Komunikace je nyní zcela uzavřena.

Nehoda se stala v pravém jízdním pruhu, na místě se tvořily dlouhé kolony. „V ulici Strakonická se z dosud nezjištěných příčin převrátilo nákladní vozidlo, které nyní blokuje pravý jízdní pruh,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. „Řidiči přijíždějící od dálnice D4 se tak musejí připravit na komplikace,“ dodal.

Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu uzavřela nehoda nákladního vozidla, které se z dosud neznámých důvodů převrátilo na bok. (13. května 2026)
Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu uzavřela nehoda nákladního vozidla, které se z dosud neznámých důvodů převrátilo na bok. (13. května 2026)
Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu uzavřela nehoda nákladního vozidla, které se z dosud neznámých důvodů převrátilo na bok. (13. května 2026)
Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu uzavřela nehoda nákladního vozidla, které se z dosud neznámých důvodů převrátilo na bok. (13. května 2026)
11 fotografií

Nehoda je podle něj bez zranění. „Podle mých informací řidič vylezl z vozidla a nebyl zraněný,“ sdělil Rybanský.

Na silnici se podle reportéra iDNES.cz tvoří kolony až k obci Jíloviště. „Na místo nyní míří dva jeřáby, které budou vůz vyprošťovat,“ uvedl Rybanský.

Nehoda dvou kamionů a dodávky uzavřela dálnici D2 před Brnem na dvě hodiny

„Po dobu odstraňování následků bude komunikace ve směru do Prahy zcela uzavřena,“ napsali policisté na síti X.

Nehoda se stala po 07:00. „Bylo to zhruba 500 metrů před sjezdem na Jesenici,“ podotkl mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z podobného...

13. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu...

Silnici na trase mezi Strakonicemi a Prahou u Zbraslavi ve směru do metropole od rána blokuje nehoda autojeřábu, který se z dosud neznámých příčin převrátil na bok. Nehoda je bez zranění. Na místě...

13. května 2026  9:12,  aktualizováno  11:37

VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

13. května 2026  11:34

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nuselské dvorky 2026: Cirkusové hvězdy ovládnou vnitrobloky, nabídnou i světovou premiéru

Festival Nuselské dvorky 2026představí v sobotu 16. května v Praze nový cirkus.

Pražské Nusle se už tuto sobotu promění v centrum nového cirkusu a sousedského setkávání. Veřejnosti se otevřou tři vnitrobloky, kde budou po celý den probíhat artistická vystoupení, workshopy a...

13. května 2026  11:30

Moderní nájemní bydlení mo-cha HOME se otevírá už v květnu

13. května 2026  11:21

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ukliďme Česko hlásí rekord ve sběru vysloužilých mobilů

13. května 2026  11:09

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:52,  aktualizováno  11:08

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  11:02

Soud v Olomouci námitku žalobkyně Lastovecké vůči výtce postoupil do Prahy

ilustrační snímek

Kárný senát Vrchního soudu (VS) v Olomouci námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké vůči výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna řešit nebude,...

13. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.