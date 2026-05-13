Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Nehoda se stala v pravém jízdním pruhu, na místě se tvořily dlouhé kolony. „V ulici Strakonická se z dosud nezjištěných příčin převrátilo nákladní vozidlo, které nyní blokuje pravý jízdní pruh,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. „Řidiči přijíždějící od dálnice D4 se tak musejí připravit na komplikace,“ dodal.
Nehoda je podle něj bez zranění. „Podle mých informací řidič vylezl z vozidla a nebyl zraněný,“ sdělil Rybanský.
Na silnici se podle reportéra iDNES.cz tvoří kolony až k obci Jíloviště. „Na místo nyní míří dva jeřáby, které budou vůz vyprošťovat,“ uvedl Rybanský.
„Po dobu odstraňování následků bude komunikace ve směru do Prahy zcela uzavřena,“ napsali policisté na síti X.
Nehoda se stala po 07:00. „Bylo to zhruba 500 metrů před sjezdem na Jesenici,“ podotkl mluvčí.
