VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Autor: kroc
  9:42aktualizováno  9:42
Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při následném zákroku se jeden z nich zranil, agresor skončil v nemocnici.

Když hlídka dorazila do fastfoodu na Praze 2, byl jednatřicetiletý muž nejprve relativně klidný. Situace se ale brzy vyhrotila. Muž začal slovně napadat i samotné strážníky. Podle městské policie muž vyhrožoval újmou na zdraví, fyzicky napadal ostrahu a odmítal provozovnu opustit.

Přestože nakonec na jejich výzvu odešel, při odchodu do jednoho ze strážníků strčil, oba tak spadli na chodník. Průběh zákroku komplikoval i kamarád zadrženého, který strážníkům opakovaně vyhrožoval podáním trestního oznámení.

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

„Strážníci pak agresivního muže okamžitě zpacifikovali pomocí donucovacích prostředků včetně pout. Ani pak se neuklidnil. Provedený test na drogy ukázal pozitivní výsledek na amfetamin a metamfetamin. Dechová zkouška byla také pozitivní - 1,53 promile,“ uvedla pražská městská policie na Facebooku.

Na místo byli přivoláni i záchranáři, kteří muže převezli do nemocnice. Ošetření vyhledal také jeden ze strážníků, jenž se při pádu zranil na lokti.

Posílám foto, ze sobotní akce, kdy na hřišti mezi paneláky (vedle Novodvorské Plazy) opravili malování.
Určitě si to rodiče a hlavně jejich děti užijí.

vydáno 8. září 2025  10:36

Praha, Lhotka

Úplné zatmění Měsíce.

vydáno 8. září 2025  10:35

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:35

Jiřinková slavnost v Letňanech. Již dvacátý ročník výstavy jiřin probíhá v prvních dvou dnech tohoto týdne v obřadní síni letňanské radnice.

vydáno 8. září 2025  10:33

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:33

