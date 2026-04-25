Za poslední tři roky přibylo podle magistrátu více než 3 000 míst ve středoškolských lavicích, takže nyní hlavní město nabízí uchazečům celkem 19 743 míst. Školy zřizované magistrátem z toho poskytují 12 299 míst v prvním kole přijímacího řízení, což je meziročně o 108 více.
Na první pohled se tak může zdát, že nabídka výrazně převyšuje počet uchazečů – deváťáků je letos zhruba 11 820.
Podle radního pro školství Antonína Klecandy (STAN) ale tato čísla nevypovídají mnoho o celé realitě.
„Umístitelní jsou vždycky, akorát až ve druhém nebo třetím kole, některé školy jsou samozřejmě oblíbenější než ty druhé,“ řekl Klecanda v reakci na průzkum agentury STEM/MARK, který si nechal zpracovat opoziční zastupitel a předseda pražského hnutí ANO Ondřej Prokop (ANO).
Zásadní roli hraje také struktura nabídky. Přestože celkový počet míst roste, tlak se koncentruje na konkrétní obory.
Podle Klecandy patří mezi nejžádanější ekonomické školy, lycea nebo obory spojené s IT. „Nejžádanější je aktuálně kyberbezpečnost,“ sdělil Klecanda.
Na některých školách připadají i více než dva uchazeči na jedno místo. Naopak gymnázia v celkovém průměru vykazují nižší převis.
„V prvním kole se letos dá počítat s převisem podobným jako minulý rok, zhruba 15 procent,“ dodal Klecanda.
Studenti i jejich blízcí mají obavy
Nedostatek kapacit přitom nevnímají jen samotní uchazeči a jejich rodiče. Podle průzkumu agentury STEM se 72 procent Pražanů domnívá, že se kvůli nedostatku míst na střední školy nedostanou ani žáci, kteří by v jiných krajích uspěli.
Více než polovina respondentů (52 procent) označuje situaci přímo za vážný problém. Ještě výrazněji tento názor zastávají lidé s osobní zkušeností s přijímacím řízením – v této skupině vnímá nedostatek kapacit jako problém až 65 procent dotázaných.
Data tak ukazují výrazný rozpor mezi oficiálními čísly o navyšování kapacit a reálným vnímáním dostupnosti vzdělání. Jedním z hlavních důvodů je přitom dojíždění žáků ze Středočeského kraje. Středočechů, kteří navštěvují střední školu ve svém kraji, je podle dostupných dat jen 76 procent, zatímco v jiných krajích to bývá přes 90 procent.
Jedním z návrhů, jak situaci řešit, je podle Klecandy zavedení spádovosti i pro střední školy. Podle něj by takový krok mohl alespoň částečně omezit tlak na pražské školy ze strany uchazečů z jiných regionů.
Návrh ale naráží na kritiku, a to především ze strany Středočeského kraje. Ten dlouhodobě upozorňuje, že by spádovost mohla znevýhodnit jeho žáky, kteří jsou na pražské školy tradičně navázaní, a problém nedostatečných kapacit by tím spíše přesunula, než skutečně vyřešila.
Výstavba či rozšíření
Podle zastupitele Ondřeje Prokopa by jedním z řešení mohl být vznik velkého vzdělávacího kampusu v Letňanech. Ten by podle něj umožnil soustředit nové kapacity na jednom místě a reagovat nejen na současný tlak na střední školy, ale i na budoucí demografický vývoj v metropoli.
„Nedá se očekávat, že by se demografická situace v příštích letech zlepšila,“ řekl redakci MF DNES Jan Zeman z PAQ Research.
Magistrát se tak snaží kapacity navyšovat třeba rozšířením škol v rámci rekonstrukcí. Příkladem je Gymnázium Na Zatlance, kde nedávno vzniklo díky rozšíření půdních prostor zhruba 180 nových míst a další mají přibývat. Zatím se tu navyšovalo jen v rámci jedné třídy. Podle kritiků ale navyšování nestačí a trpí tím nejen žáci.
„Dosavadní navyšování neodpovídá poptávce rodičů. Kvůli nedostatečné kapacitě končí pod čarou i žáci s dobrými výsledky,“ dodal Zeman.
Nové kapacity brzy přinese také přístavba gymnázia v Litoměřické ulici, stavba má začít letos v červnu. „Největší část rekonstrukce je naplánovaná přes prázdniny, aby byla co nejméně narušena výuka,“ uvedl Klecanda.
Praha zároveň po patnácti letech otevřela v roce 2025 nové sportovní gymnázium v Šeberově. Od září 2026 má začít fungovat střední škola EduVia s kapacitou 360 míst, která je koncipovaná jako klinická škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a má propojit výuku s přípravou budoucích učitelů.
Další projekty jsou ve fázi příprav – například v Újezdu u Průhonic město vybírá zhotovitele nové školy, v Praze Březiněvsi má vzniknout obchodní lyceum.