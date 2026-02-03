Cestáři mají v terénu přes 80 sypačů, informoval Josef Holek z krajské správy a údržby silnic.
„Ledovka trápí autobusy hlavně v západní a severní části Středočeského kraje. Slánsko, Kladensko, Berounsko, Rakovnicko, Mělnicko,“ uvedl PID na síti X.
Nejvíce sypačů mají cestáři aktuálně na Kladensku a Kutnohorsku. „Komunikace jsou mokré po chemickém posypu. Sjízdné se zvýšenou opatrností,“ uvedl Holek.
Policie od rána eviduje v regionu několik nehod, tři osobní auta havarovala například u Slaného na Kladensku, v úseku je ledovka, nehoda se obešla bez zranění.
Podle předpovědi meteorologů dnes bude v regionu zataženo, ojediněle se může objevit mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Ráno a večer ojediněle mrznoucí mlhy, zejména na západě a jihozápadě kraje.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat od minus jednoho do dvou stupňů Celsia, foukat bude vítr o rychlosti do sedmi metrů za sekundu, v oblasti Brd s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.