Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,78 miliardy korun bez DPH na 15 let provozu zahrnuje nákup třinácti vlaků vybavených bateriemi. Středočeský kraj už s Prahou hledá ve velkém tendru provozovatele dalších příměstských linek.
Nové vlaky s kapacitou minimálně 140 míst budou jezdit především na neelektrizované trati takzvaného Posázavského pacifiku, která se má elektrizovat jen na vybraných úsecích. Pořízené vlaky proto budou mít kromě možnosti využívat k pohonu standardní trakční vedení také baterie.
V plánu je nasadit je rovněž na nové spěšné víkendové linky T41 do Kutné Hory, kde umožní spojení až do stanice Kutná Hora město, kam trať není elektrizována.
„Chceme nabídnout Pražanům a návštěvníkům atraktivní spojení do tohoto krásného města, které je zapsané v seznamu UNESCO,“ řekl primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti).
Dodal, že samosprávy plánují pro zakázku využít evropské peníze. Náklady na provoz si podle schváleného dokumentu poměrně rozdělí hlavní město a kraj. Město s krajem po konci patnáctiletého kontraktu vlaky také odkoupí a na základě nové smlouvy bude provozovat dále, protože jejich životnost je 30 let.
Beránek dodal, že původně měla být součástí tendru i trať na Všetaty a Mělník, kterou je v plánu elektrifikovat, ale tam podmínky neumožnily evropské spolufinancování. „Bude řešena samostatně,“ řekl náměstek.
Středočeský kraj už loni ve spolupráci s Prahou vypsal velký tendr za 142 miliard korun na nákup a provoz dalších příměstských vlaků po konci smlouvy s Českými drahami.
Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických jednotek s kapacitou nejméně 380 míst k sezení. Kraj i Praha se budou na financování podílet rovným dílem.