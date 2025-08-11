Práce na studii začnou podle schváleného materiálu koncem letošního roku a vyjdou na 16 milionů korun. Stavba posledního úseku by mohla začít po roce 2037.
Město již dříve nechalo svůj Institut plánování a rozvoje (IPR) vytvořit ověřovací studii pokračování linky, která doporučila ji vést do centra přes hlavní nádraží, nikoliv na Žižkov, jak požadovala Praha 3.
Nyní plánovaná studie nicméně i tak trasu na Žižkov prověří. Primárně se však zaměří na preferovanou trasu se stanicemi na náměstí Republiky a hlavním nádraží.
Vedení metra na náměstí Republiky je podle schváleného dokumentu výhodné i v souvislosti s centrální vlakovou stanicí pod hlavním nádražím, která bude součástí pražské podzemní železnice plánované Správou železnic (SŽ).
Radními schválený dokument uvádí, že oba projekty bude nutné koordinovat a s ohledem na plánovaný harmonogram SŽ se stavba předpokládá mezi lety 2037 a 2044.
Vedením přes hlavní nádraží bude podle materiálu dále posílena vazba na železnici a metro. „Bohužel stávající přepravní kapacita metra trasy C se limitně blíží maximu, a proto je nezbytné přepravní kapacity rozdělit. Z toho důvodu je vhodné prodloužit trasu D až na náměstí Republiky,“ píše se v dokumentu.
V souvislosti s budováním centrální železniční stanice je podle dokumentu v plánu také modernizace nynější stanice metra na hlavním nádraží, která patří k nejstarším.
Stavba linky metra D začala v roce 2022. Ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice.
Původní předpoklad termínu dokončení části z Pankráce do Písnice byl rok 2029, kvůli dlouhým řízením u antimonopolního úřadu však budování linky nabralo zpoždění a zprovoznění se tak předpokládá nejdříve v roce 2031.