V Praze místo zelené spíš žlutá. Vedra a sucha mění podobu městských trávníků

Juliana Hámová
  7:32aktualizováno  7:32
Sledovat Metro na Googlu
Uschlý trávník v parku Podviní v pražských Vysočanech. (31. července 2026)

Uschlý trávník v parku Podviní v pražských Vysočanech. (31. července 2026) | foto: ČTK

V horkém létě buď můžete míň sekat, anebo budete muset zavlažovat.
Jak sekat trávník
Uschlý trávník v parku Podviní v pražských Vysočanech. (31. července 2026)
Uschlý trávník v parku Podviní v pražských Vysočanech. (31. července 2026)
6 fotografií
„Ještě před pár týdny to tu bylo krásně zelené. Teď mám pocit, jako bych byla někde na poušti,“ říká slečna Tereza a z vyhlídky v Riegrových sadech se kouká na rozlehlý svah, který na mnoha místech připomíná spíš slámu než trávník.

Podobný pohled se v těchto dnech naskýtá i na dalších pražských místech. Odborníci ale uklidňují, vyprahlý trávník podle nich ještě nemusí být nezvratně zničený.

„Samotné zežloutnutí trávníku ještě neznamená, že odumřel. Tráva při dlouhodobém horku přechází do dočasné dormance (přechodné zastavení nebo omezení fyziologických procesů v živých organismech, pozn. red.). Když zežloutne, omezuje odpařování vody a šetří energii. Jakmile se ochladí a přijde dostatek vláhy, většinou znovu zezelená. Vidíme to například i v Chorvatsku nebo Itálii,“ vysvětluje Dana Céová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

OBRAZEM: Pohroma pro Brity. Z anglických trávníků je kvůli suchu vyprahlá krajina

Jednorázové spálení trávníků podle ní nepředstavuje zásadní problém. Obavy vyvolává až scénář, pokud by se podobně extrémní léta stávala pravidlem.

„Doufejme, že takové podmínky nebudou trvat celé léto každý rok. Pokud by se dlouhá období extrémního sucha opakovala pravidelně, trávníky by je dlouhodobě nezvládaly,“ říká Céová.

Zkušenosti z předchozích let potvrzují i radnice. „Minulý rok jsme měli trávníky také žluté, ale všechny se naštěstí zregenerovaly. Uvidíme, jak tomu bude letos,“ říká mluvčí Prahy 8 Martin Šálek.

Úplné odumření trávníků by městu přineslo výrazné náklady. Podle Martina Fejfara, vedoucího Kanceláře zelené infrastruktury Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), stojí založení nového trávníku výsevem přibližně 200 až 300 korun za metr čtvereční.

Ještě dražší je pokládka kobercového trávníku, která vychází zhruba na dvojnásobek až trojnásobek. Tento způsob se ale využívá jen výjimečně, především na reprezentativních plochách nebo tam, kde je potřeba dosáhnout okamžitého efektu.

Městské části zavlažují

Některé městské části se snaží dopady veder zmírňovat a posilují zavlažování. Praha 1 například využívá automatické závlahové systémy.

„Trávníky mají z vysokých teplot stres, který se projevuje žlutými fleky. Méně rostou, a proto se také méně sekají. Doporučená výška porostu je sedm až osm centimetrů. Naše trávníky, které jsou pod automatickou závlahou, zvládají vysoké teploty poměrně dobře,“ říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Sekat, či nesekat trávu v létě? Vyšší porost ochladí město až o 12 stupňů

Také Praha 2 v období veder posiluje zálivku a rozšiřuje chytré zavlažovací systémy. Ty dnes fungují například v Riegrových sadech, Zítkových sadech, parku Folimanka nebo na Karlově náměstí.

Podle mluvčí Andrey Zoulové je chce městská část využívat i při dalších revitalizacích parků. Pokud budou vysoké teploty pokračovat, bude Praha 2 podle ní kombinovat intenzivnější zálivku, průběžné sledování stavu zeleně a další rozvoj moderních technologií. Podle IPR ale samotná závlaha do budoucna stačit nebude.

„Dlouhodobé epizody vysokých teplot a sucha se projevují zhoršenou vitalitou stromů, ale také prosycháním travnatých ploch. Zhutněné, hnědé trávníky jsou v posledních letech již evergreenem,“ říká Fejfar. Podle něj lépe odolávají suchu travinobylinné směsi, které se sečou jen dvakrát až třikrát ročně a dokážou v půdě zadržet více vody. To potvrzuje i Céová.

Právě změna složení městských trávníků bude podle odborníků jedním z největších trendů příštích let. Dokonale zelené anglické trávníky jsou totiž náročné na vodu i pravidelnou údržbu.

Místo parkoviště trávník. V Liberci začíná přestavba městské části náplavky

„Stále častěji se přechází na travinobylinná společenstva. Nejde jen o trávu, ale také o jeteloviny a další byliny. Ty mají hlubší kořenový systém, lépe hospodaří s vodou a jsou vůči suchu mnohem odolnější než klasický trávník,“ doplňuje Céová.

Měnící se klima přináší i další problémy. Sucho a vysoké teploty vytvářejí příznivé podmínky pro šíření invazního ječmene myšího, který se v posledních letech objevuje na řadě pražských travnatých ploch.

Praha se zároveň připravuje i na budoucnost městských stromů. V projektu Klimatické stromy pro Prahu proto testuje a vysazuje odolnější druhy, například břestovce, jilmy, ořechovce nebo duby z teplejších oblastí. Těch má do konce roku přibýt ještě 130.

Kvalitu pažitu řeší i fotbalisté

Fanoušci Bohemians

Na začátku fotbalové sezony bývají hrací plochy krásně zelené, bez vydřených míst a vyšlapaných skvrn. O víkendu proto hráče, fanoušky i experty zaskočil stav trávníku prvoligových Bohemians, kteří proti Hradci Králové nastoupili k prvnímu domácímu utkání.

Někteří glosátoři dokonce volali po potrestání klubu, který je za kvalitu trávníku odpovědný.

Bohemka chybu uznala. „No, terén nebyl dobrý. Ani vizuálně, ani kvalitativně. Tréninkové hřiště v Uhříněvsi máme daleko kvalitnější. Byli jsme zaskočení. Nevím, čím se to stalo. Asi teplem, nebo nevím... Když jsem koukal na nějaké šoty ze zápasu, tak z kamery to vypadalo ještě hůř než lavičky,“ řekl kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Chyba prý vznikla při zavlažování. V kombinaci s vysokými letními teplotami se objevila plíseň. „Svůj díl viny na tom nese i lidský faktor, dřívější zásah by škody výrazně zmírnil. Možná by je dokázal i zastavit. V klubu si záležitost vyhodnotíme interně. Hlavním cílem je nyní uvedení hřiště do odpovídající kvality,“ řekl pro klubový web ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Jen pár hodin po kritizovaném střetnutí se situace začala intenzivně řešit. Trávník prochází chemickou a mechanickou regenerací, která by pažit v řádu dnů měla závad zbavit. „Je to naše ostuda. V krajním případě jsme připraveni nahradit poškozená místa travním kobercem,“ sdělil Jakubowicz.

Další domácí duel hrají Bohemians 16. srpna.

(gej, hori)

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Policie neprokázala zavinění v případě požáru u muničního skladu na Litoměřicku

ilustrační snímek

Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem rozhořel nedaleko muničního skladu. Protože se neprokázala ani...

10. srpna 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

Sotva se vrátí na most Legií a Národní třídu, bude bez tramvají další část Prahy

Oprava tramvajového úseku v Národní a Spálené ulici (snímky jsou z počátku...

Tramvaje se v noci na úterý po třítýdenní rekonstrukci vrátí na most Legií a trať přes Národní třídu. Sotva ale tato uzavírka skončí, přesune se výluka o kus dál do Nuslí.

10. srpna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nasedal do cizích aut, šmejdil v cizím bytě. Chlapce inspirovaly pochybné vtípky

ilustrační snímek

Chlapce, který potřeboval na záchod, pustila v dobré víře do bytu. Po jeho odchodu žena z Jablonce nad Nisou zjistila, že jí chybí náhradní klíč. Přivolaní strážníci odhalili, že měl náctiletý na...

10. srpna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Lidé mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě o Strom čtvrtstoletí

ilustrační snímek

Zájemci mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila Nadace Partnerství. O titul soupeří 13...

10. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

vydáno 10. srpna 2026

Při tlakové zkoušce prasklo ve Stodůlkách potrubí. Jeden mrtvý, další jsou zranění

V pražských Stodůlkách v ulici U Jezera při provádění tlakové zkoušky prasklo...

Tragické následky mělo prasknutí vodovodní potrubí, k němuž došlo dopoledne v pražských Stodůlkách. Při provádění tlakové zkoušky zemřel jeden z pracovníků, další dva jsou zranění, z toho jeden velmi...

10. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  12:58

Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici

Šumperští strážníci a záchranáři vyjížděli na pomoc chlapci, který dostal...

O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové městské policie a zdravotníci. Podle strážníků si mladistvý stav způsobil užitím výrobku s...

10. srpna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Za požárem u muničního skladu na Litoměřicku je horko, policie případ odložila

Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního...

Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem rozhořel nedaleko muničního skladu. Protože se neprokázala ani účast konkrétního člověka na jeho založení,...

10. srpna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Výstavba tramvaje na Václavském náměstí

vydáno 10. srpna 2026  12:47

Brněnští hvězdáři kvůli pozorování částečného zatmění Slunce poletí balonem

ilustrační snímek

Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění Slunce vydají na let balonem. Přímo z Kraví hory, kde Hvězdárna a planetárium Brno sídlí, totiž bude...

10. srpna 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Vody v tocích v Karlovarském kraji ubývá, průtok někde zachraňují přehrady

ilustrační snímek

Potoky a řeky v Karlovarském kraji mají v současném horkém počasí bez srážek výrazně podprůměrný průtok. Průtok v některých řekách zachraňují přehrady, které...

10. srpna 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Shakespeare znovu ovládne Malou Stranu. Zimní pohádka se rozloučí po osmi letech

Komedie omylů. Shakespeare ve své nejzábavnější formě. Situační fraška o záměně...

Letní shakespearovské slavnosti míří na druhou scénu na nádvoří HAMU na Malostranském náměstí. Od 11. srpna nabídnou Zimní pohádku, která se po osmi sezonách rozloučí derniérou, návrat oblíbených...

10. srpna 2026  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×