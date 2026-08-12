K incidentu došlo na začátku července. Manželský pár se nechal odvézt v taxíku na Letiště Václava Havla, odkud jim brzy ráno odlétalo letadlo. Na letišti vystoupili a ke své hrůze zjistili, že si ve vozidle zapomněli jedno ze zavazadel. Řidič s taxi mezitím však už odjel.
„Ve voze zůstalo jedno ze zavazadel, ve kterém byl notebook, oblečení a vysoká finanční hotovost. Okamžitě tedy zavolali řidiči, kterého o zapomenutém zavazadle informovali a požádali ho, aby se ihned vrátil,“ uvedl ve zprávě mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
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Řidič páru slíbil, že se vrátí a zavazadlo ihned přiveze zpět. Poté se však přestal ozývat a na další telefonické urgence nereagoval. Manželé ihned vytočili linku 158 a celou událost oznámili policii.
„Řidič tímto jednáním způsobil poškozeným škodu v celkové výši bezmála tři a půl milionu korun,“ informoval Hrdina.
Případ převzali kriminalisté z 3. oddělení Prahy 1 společně s detektivy. Jednadvacetiletého řidiče zadrželi a vozidlo důkladně prohledali, žádné zavazadlo však nenašli. Podle zadrženého cizince v autě žádný ztracený kufr nebyl.
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„Po provedení dalších procesních úkonů z policejní služebny putoval do cely, která na něj měla natolik ozdravné účinky, že se mu vrátila paměť, ke skutku se doznal,“ napsal mluvčí. Cizinec prozradil, kam ukryl peníze.
Kromě toho se nakonec našel i odcizený notebook a oblečení. Muž je odnesl do lesa nedaleko Kladna, mělo to však háček.
„Tyto věci řidič naházel na hromadu a zapálil je,“ informoval Hrdina. Pachatel je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže podle třetího odstavce, uvedl mluvčí. Hrozí mu až pětiletý pobyt ve vězení.