Praha chce dostupné toalety, podniky dostanou příspěvky na veřejné WC

Už za rok si budou moci Pražané při procházce městem „odskočit“ takřka na každém rohu. Institut plánování a rozvoje (IPR) totiž zjistil, že si lidé přejí mít veřejnou toaletu, na kterou by se neštítili zajít, vždy po pěti minutách chůze. Nové záchodky vznikat nebudou, město zpřístupní ty stávající.
Vedení města v listopadu schválilo výzkumnou koncepci IPR, který v ní dospěl k závěru, že služba veřejných toalet v metropoli nutně potřebuje změnu. Z 1 019 respondentů dotazníkového šetření je se současným stavem spokojeno jen 13 procent oslovených.

„Zjišťovali jsme, co je pro Pražany u veřejných toalet důležité, a jak k této problematice přistupují ostatní města,“ přiblížil ředitel IPR Ondřej Boháč. „Jako nejdůležitější aspekty se ukázaly být dobrá dostupnost a zejména čistota toalet,“ doplnil. Čistotu jako nejdůležitější faktor uvedlo 93 procent respondentů.

Toalety čisté a zdarma

IPR se proto na základě výzkumu zamýšlel, jak zajistit dobrou přístupnost záchodků, ale i jak v nich udržet pořádek. Stěžejní otázkou bylo, jestli čistotu toalet zajistí jejich zpoplatnění, aniž by však odradilo například sociálně slabé, kteří by tak šli raději „za keř“. Znečištění veřejných prostranství musí totiž město nákladně řešit.

„Pokud by hlavní město poskytovalo toalety jako službu veřejnosti zdarma, mělo by to pozitivní dopad na kvalitu života ve městě, na čistotu veřejných prostranství a na obraz města,“ přibližuje závěr mluvčí IPR Matouš Hutník.

Nynější nedostatečná čistota záchodků, která odrazuje od použití, poukazuje na důležitost pravidelného a kvalitního úklidu. Pokud by nebyl zajištěn, budou toalety málo využívané, a to se městu nevyplatí.

„Pracovní závěr je takový, že pokud například někam umístíme toaletu v hodnotě jednotek milionů a následně nezajistíme údržbu a úklid v řádu nižších desítek tisíc korun ročně, je to jako kdybychom peníze spláchli do záchodu,“ komentuje Hutník.

Zahraniční koncept

Dostatečná hustota WC podle IPR sama o sobě nestačí. „Toalety musí být vnímány jako čisté a bezpečné místo a jejich uživatelé o nich musí vědět,“ popisuje vizi Hutník.

V pracovní verzi se IPR inspiruje zkušeností ze zahraničí, kde využívají Community toilet scheme (CTS). Jde o koncept, kdy magistrát platí restauracím měsíčně fixní částku za zpřístupnění jejich toalet veřejnosti.

„Tyto provozovny jsou viditelně označené ve výloze a lidé je najdou v mapové aplikaci,“ říká Hutník. V české metropoli tento systém již v určité míře funguje a lidé jej využívají dvakrát více než například záchodky v metru. Do tohoto projektu se zapojily podniky v Praze 7 (SOS WC) a Praze 3 (Nouzovka).

Kromě zveřejnění na stránkách radnic ale tyto podniky nedostávají žádné finance. V Praze 6 mají provozovatelé, kteří poskytují toalety veřejnosti, nižší poplatky za zábor pro svoje předzahrádky. Na bezdomovce se pak zaměřila solidární síť podniků, kterou spravuje organizace Místní místním.

Nejde o výdělečnou činnost

IPR navrhuje revizi toalet v metru, rozšíření samostatných objektů a zavedení celoměstské CTS s finanční podporou. Nejdůležitějším poznatkem z výzkumu totiž je, že provozování toalet není výdělečná činnost.

„Budovat nové toalety ze strany města by bylo dlouhé a nákladné, protože poté by se o ně pravděpodobně muselo starat město samo. Proto vítám model navázání spolupráce s restauracemi, aby poskytovaly toalety zdarma a informovaly o tom občany,“ komentuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský (Piráti). Upozorňuje však, že toalety musí být přístupné všem Pražanům včetně lidí s handicapem.

IPR do podzimu příštího roku vypracuje druhou část dokumentu s již konkrétním návrhem, kolik veřejných toalet by v Praze mělo být, kde přesně mají stát a jak by měly vypadat. Město poté plán zrealizuje.

Mariánské náměstí, Praha 1

Mariánské náměstí, Praha 1

Na Mariánském náměstí byl v pátek večer rozsvícen vánoční stromeček - ke slavnostní atmosféře přispěl hudební doprovod a tři krásní andělé.

vydáno 29. listopadu 2025  12:42

Legendární Klub Újezd, který zažil polistopadovou atmosféru, si má udržet svůj genius loci

Poslední mejdan v kavárně v posledním patře Klubu Újezd

Na konci října se uzavíral legendární pražský podnik Klub Újezd, který mnozí jeho hosté znají ještě pod názvem Borát. Na mapě nočních podniků v Praze byl výjimečný. Malý tradiční malostranský dům byl...

29. listopadu 2025  12:13

